Cemre Kemer'den mutlu aile pozu

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'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre birlikte olduğu Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi.

Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, 2021'de kızları Karla'yı dünyaya getirdi.