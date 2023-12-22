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        Haberler Magazin Cemre Kemer'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

        Cemre Kemer'den mutlu aile pozu

        Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer, eşi Emir Medina ve kızı Karla ile poz verdi. Kemer ile ailesinin bir hâyli keyifli olduğu görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 08:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:11
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        'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre birlikte olduğu Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi.
        Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, 2021'de kızları Karla'yı dünyaya getirdi.

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        AİLE POZU

        Cemre Kemer, ikinci kez anne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yeniden hamile olduğunu duyuran Kemer, ailesiyle kamera karşısına geçti.

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        "GÜZEL ÇIKTIK MI?"

        Cemre Kemer, eşi Emre Medina ve kızı Karla ile poz verdi. Bir hâyli keyifli oldukları görülen Kemer, "Güzel çıktık mı? Evet, evet... Harika çıktınız" ifadelerini kullandı.

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        "HAMİLELER TOPLANSIN"

        Cemre Kemer, bebek beklediğini, "Hamileler toplansın. Yeniden başlıyoruz" mesajıyla duyurmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cemre Kemer
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