Cemre Kemer'den şaşırtan paylaşım

Bir dönemin sevilen müzik grubu Hepsi'nin üyesi Cemre Kemer, sosyal medya paylaşımıyla şaşırttı. Photoshopla kendini şişmanlatan Cemre, paylaşımının altına, "Hadi bakalım bundan sonra her fotoğrafta photoshopla şişmanlatacağım kendimi. Hadi gülelim biraz. Bunu neden yaptım bknz: Tüm fotolar ve yorumlarıma" notunu düştü