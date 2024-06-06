Cemre Kemer, Gülçin Ergül sessizliğini bozdu
'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, Yasemin Yürük'e kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara adeta ateş püskürmüştü. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Cemre Kemer de sessizliğini bozdu; "Zamanlama hep aynı"
Bir döneme damgasını vuran Pop - R&B grubu 'Hepsi'nin eski solisti Gülçin Ergül, grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını yıllardır bir dargın bir barışık şekilde sürdürüyor. Kısa bir süre önce arkadaşlıklarına dair yeni bir sayfa açan eski grup üyelerinin yeniden bir araya gelip 20'nci yıl konseri vereceği konuşulmuştu.
"KENDİ BELGESELİMİZİ SATMAK MEGALOMANCA GELİYOR"
Fakat grup üyeleri, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı ve projenin iptal olduğu ortaya çıkmıştı. Yasemin Yürük'ün konuyla ilgili "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" açıklamasının ardından Gülçin Ergül "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. 'Hayır' diyebilmek hayatta önemli" demişti.
Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'ün ardından "Lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın. Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek eski grup arkadaşına sitem etmişti.
"EMRİVAKİ YAPILIYOR" DEMİŞTİ
Gülçin Ergül de Yasemin Yürük'ün ardından imajının karalandığını ve yıllardır yoluna taş konulduğunu ileri sürerek "Emrivaki yapılıyor Gülçin istemedi herkes ona yüklensin şeklinde... Ben de o Gülçin neden istemedi açıkladım. Şimdi sinirli ifadelerle PR yapıyor suçlaması yapmak mantık dışı. Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" demişti.
"TAKILMA ARTIK"
Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yapması dikkat çekmişti.
"HERHALDE SİNGLE'I ÇIKIYOR"
Tüm grup üyeleri, yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunurken eski grup üyelerinden Cemre Kemer ise sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Kemer, haftalar sonra sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "Herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor" diyerek Gülçin Ergül'e sitem etti.
"ZAMANLAMA HEP AYNI"
Ailesiyle ilgilendiğini ve konuya dâhil olmak istemediğini ifade eden Cemre Kemer; "Bebeğimin 40'ı yeni çıktı arkadaşlar. Konuyu hâlâ tam kavrayamadım. Açıkçası canım istemedi. Yani şu an buna girmek istemedim. Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim. O yüzden hayırlı uğurlu olsun inşallah, çok dinlensin" ifadelerini kullandı.