Cemre Kemer ikinci kez anne olacak: Hamileler toplansın
2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne olacağını açıkladı. "Hamileler toplansın" diyen Kemer, "Yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı
Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.
Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, kızları Karla'yı 2021'de dünyaya getirmişti.
"HAMİLELER TOPLANSIN"
Cemre Kemer, ikinci kez anne olacak. Objektif karşısında kızı Karla ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Kemer, "Hamileler toplansın. Yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cemre Kemer'in karnının belirginleştiği görülen videoda, Kemer kızı Karla'ya bebeğinin ultrason görüntüsünü gösterip daha sonra ona sarıldı.