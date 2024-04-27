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        Haberler Magazin Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

        Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu

        2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:02
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        'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emre Medina ile evlenmiş ve bu biriktelikten kızları Karla'yı 2021'de dünyaya getirmişti.

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        Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına; "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu açıklamıştı.

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        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 22 Nisan'da Kerem adında bir erkek çocuklarının olduğunu duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cemre Kemer
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