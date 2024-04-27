Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu
2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu
'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emre Medina ile evlenmiş ve bu biriktelikten kızları Karla'yı 2021'de dünyaya getirmişti.
Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına; "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 22 Nisan'da Kerem adında bir erkek çocuklarının olduğunu duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram