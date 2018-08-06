Cemre Kemer: Zayıflık değil, kas

Cemre Kemer, geçtiğimiz günlerde, yakın dostları Seda Bakan ve Selin Demiratar ile bir araya gelmişti. Fotoğrafta en dikkat çeken isim Cemre Kemer olmuştu. Takipçileri, Cemre Kemer'e, "Bu ne hal Cemre!", "Zayıflıktan öleceksin" şeklinde yorumlar yapmıştı. Kemer, zayıflığıyla ilgili gelen yorumlar ti'ye aldı. Kemer, photoshopla kendini şişmanlattığı fotoğrafa, "Zayıflık değil o, kas" notu düşerek takipçileriyle paylaştı