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        Cenaze törenine katılınca yakalandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari, cenaze töreninde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:21
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        Cenaze törenine katılınca yakalandı
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        Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Kasten öldürme; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak; basit yaralama; ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma; hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün bir cenaze törenine katılacağı bilgisini aldı.

        Belirtilen yere giden jandarma, S.Ö'yü cenaze töreninin ardından yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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        #Samsun
        #Firari hükümlü
        #cenaze töreni
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