Cenk Özkacar ve Hira Nur Kasatura dünyaevine girdi
İspanyol ekibi Real Valladolid'in milli futbolcusu Cenk Özkacar, sevgilisi Hira Nur Kasatura ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğünle evlendi
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.
Çiftin görkemli düğünü, tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.
Düğüne futbolcu meslektaşları, yakın arkadaşları ve aileleri katıldı.
Mutlu günlerine ait özel anları çiftin arkadaşları, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram