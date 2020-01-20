Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019'da vahşice katledilen Ceren Özdemir'i hayattan koparan Özgür Arduç (36),ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Kahreden olayda, bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi.

Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, kentteki mobese ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken peşinden 1 kişinin takip ettiği belirlendi. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi.

POLİSLERİ YARALADI

Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede ise, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62´nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma başladı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, katil zanlısı Özgür Aruç ise, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'da ki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

CEREN'İN AİLESİ ADLİYEYEDE

Duruşmaya katılmak için Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah Ordu Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ceren Özdemir için adalet' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI, RAPOR DOSYAYA GİRECEK

Öte yandan, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporunun okunarak, dava dosyasına konulması bekleniyor. Arduç´un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denilmişti:

"Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen),oryante (uyumlu),affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok),düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi"

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM

Katil zanlısı Arduç, ilk duruşmadaki sorgusunda olay anını anlatıp, akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişti.

İŞTE DURUŞMADAN NOTLAR

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 2. duruşması başladı. Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu söyledi. Özgur Arduç ise "Ben de size şunu söyleyeyim şuradaki memurlar burada olmasa çırıl çıplak soyunurum anlarsanız akıl sağlığımın yerinde olup olmadığını" dedi.

Hakim ise "Bu akıl sağlığının olmadığını mı gösteriyor" diye sordu. Sanık ise yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme ise bu talebi reddetti. Sanık ise itiraz ederek "O zaman hastaneye yatırın beni" dedi.

Özdemir ailesinin avukatı da "Sanığa doğrudan soru sormak istiyorum. Özgür beni duyuyor musun?" dedi.

Sanık ise "Sizi duymak istemiyorum. Cevap vermek istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Özdemir ailesinin avukatı, sanığa cezaevinden çıktıktan sonra sakal tıraşı olduğu otelde kaldığı ve parayı nereden bulduğu noktasında sorular yöneltti.

Sanık da "Siz benim deli olduğuma inanmıyorsunuz. Hiçbir şeyi umursamadım. Siz beni dinlemiyorsunuz, ben nasıl dinleyeyim. Bu soruları soran kimin avukatı" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme başkanı bu soru üzerine Özdemir ailesinin avukatı olduğunu soyledi.

Sanık da "Haluk bey mi" diye sordu.

Mahkeme başkanı mütalaa için duruşmaya ara verdi.