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        Haberler Gündem Güncel Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili iddiaya yanıt - Haberler

        Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddialarına açıklama

        Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir" dedi. İddiayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç da, sanığın açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:15
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        Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili iddiaya yanıt
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        Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce yapılan yargılama sonunda 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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        AİLE, ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI

        Özdemir ailesi, Özgür Arduç'un cezaevi firarisi olması nedeniyle kızlarının ölümünden kamu görevlilerini sorumlu tutarak, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık ise kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Ailenin takipsizlik kararına yaptığı itiraz da Ordu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi. Bunun üzerine aile, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istedi.

        ÖZDEMİR AİLESİNİN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

        Bir sosyal medya kanalında Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı yönündeki iddialar üzerine Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, yazılı açıklama yaptı. Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını belirten Poyraz, "Aynı kararda şahsın daha önce de benzer nitelikte suç işlemiş olması nedeniyle cezasının 'mükerrirlere özgü infaz rejimi' ile infazına da karar verilmiştir. Suçun ve cezanın niteliği, suç işlemede mükerrir olunması ve infazın buna göre yapılacak olması nedenleriyle adı geçen şahsın lehe infaz düzenlemelerinden yararlanarak açık cezaevine geçmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir" dedi.

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        Avukat Poyraz, Özgür Arduç'un cinayet öncesi açık cezaevine geçirilmesi ve firarında kamu görevlilerinin kusuru nedeniyle yapılan suç duyurusu sonucu verilen savcılık takipsizlik kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru halen neticelenmediğini de sözlerine ekledi.

        BAKAN TUNÇ DA AÇIKLAMA YAPTI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Ceren Özdemir cinayetinin hükümlüsünün açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Ordu'da evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        "Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir’i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır."

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        #Ceren Özdemir
        #haberler
        #Özgür Arduç
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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