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Cerrahpaşa'da arkeolojik araştırmalar başlayacak

TOKİ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni yenileme çalışmaları için start verdi. Yenileme çalışmaları için ilk önce arazide arkeolojik kazı yapılacak. Arkeolojik araştırma kuyularının açılması için açılan ihale sonuçlandı. Araştırma kuyularının ihale bedeli 6 milyon 600 bin TL

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Türkiye’nin en saygın tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi, TOKİ tarafından yenilenerek “modern ve ferah bir yapıya” kavuşturulacak. Yenileme çalışmalarının ilk aşama olarak açılan “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi 1 Etap Hastane Yapıları Bölgesinde Arkeolojik Araştırma Kuyularının Açılması İşi” ihalesi sonuçlandı. TOKİ’nin düzenlediği ihaleye 5 firma teklif verdi ancak bu tekliflerden sadece biri geçerli sayıldı. İhaleyi, tek geçerli teklif veren Akka Mimarlık Mühendislik İnşaat Restorasyon Müteahhitlik Hiz. Ve Tic. Ltd. Şirketi üstlendi. Akka firması sözleşme gereği, 6 milyon 600 bin TL’ye üstlendiği arkeolojik çalışmayı 23 Ağustos 2020 tarihine kadar bitirecek.

YENİLEME 350 BİN METREKARELİK ALANI KAPSIYOR

TOKİ’nin önceki başkanı olan ve 31 Mart 2019 yerel yönetimler seçiminde Fatih Belediye Başkanı seçilen Ergün Turan, seçimden önce yaptığı açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yeniden yapılandırılması için “Yerleşkede yapılacak yapılandırma çalışmalarında sembol olan tarihsel binaları muhafaza ederek geleceğe aktaracağız” demişti.

İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında yapılan protokoller ile yerleşkede bulunan, eski, onarıma muhtaç bina ve alanların yenilenmesi yapılacak. Arkeolojik araştırma kazılarının ardından hafriyat ve inşaat çalışmaları yapılacak. Araştırma kazıları bir milyon 300 bin metrekarelik bir alanda yapılacak. Yenileme çalışmaları ise 350 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Yeniden yapılandırılacak olan Yerleşkede restoran, kütüphane, müze, misafirhane/otel ve kreşin yanı sıra, toplam 550 hasta odası ve 750 yatak kapasitesi olacak. Yenilenecek hastanenin 164 yoğun bakım odası, 44 ameliyat solonu, 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane, 1 hibrit ameliyathane 2 sezaryen ameliyathanesi bulunacak.

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