Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015 tarihinde akşam saatlerinde eşiyle konuştuktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre aranan ancak bulanamayan Ertan Kızıltan için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, saatler uzunluğundaki kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleme altına aldı.

Caner Aktan'ın özel haberine göre, olayla ilgili A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. 6 Temmuz'da gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheliler öldürdükleri kurbanlarını gömdükleri yeri söyledi. Ceset ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulunurken 4 zanlı tutuklandı.

"ÖLÜ YOKSA CİNAYET DE YOKTUR"



Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak Öldürme" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar A.G., T.A., H.S. ve C.Ö. ile avukatları katıldı. Emniyetteki ifadesinde Erman Kızıltan'a silahla ateş ettiğini, savcılıkta T.A. ile birlikte ateş ettiğini söyleyen H.S. mahkemede ise tüm bunları reddetti. Erman Kızıltan'ı öldürmediğini sadece silah temin ettiğini öne sürdü. H.S. ifadesinin devamında, "A.G.'nin polis kardeşi varmış. A.G.'ye 'ölü yoksa cinayet de yoktur' demiş. Olay günü A.G., Erman'a ateş eden kişidir. Öldürdükten sonra 'cesedi kaybetmemiz lazım' dediler. Daha sonra kendi aramızda anlaştık. Cansız bedeni bir araca yükleyip Suadiye'ye gittik. Gece 3-4 gibi cesedi gömdük" dedi.

"ERMAN, A.G.'NİN EVLİ KADINLA İLİŞKİSİNİ ÖĞRENMİŞTİ"



Ardından ifade veren T.A. ise, "Cinayeti A.G. işledi. A.G. Erman'a sürekli bağırıyordu. Erman, A.G.'nin evli bir kadın olanla ilişkisini öğrenmişti. Erman'la A.G.'nin çalıştığı işyeri resmiyette bu kadının üstüneydi. Erman, bu ilişki hakkında sağda solda konuşuyormuş. Bu yüzden A.G. tarafından öldürüldü" dedi. Hem emniyette hem de savcılıkta susma hakkını kullanan C.Ö. ise mahkemede de ifade vermedi. Savunma yapmak için ek süre isteyen C.Ö., bir sonraki duruşmada ifade vereceğini söyledi.

AYAĞIYLA YERE YAZMIŞLAR



A.G. ise savcılıkta yaşanan ilginç bir detayı paylaştı. A.G., "Savcılığa götürüldüğümüzde birbirimizle konuşamıyorduk. Yanımızda polisler vardı. Bu nedenle ayağımızla yere yazı yazarak iletişim kurduk. Sağ ayağımın ucuyla yere bazı harfler yazarak gizli tanığın kim olduğunu diğer arkadaşlara aktardım" dedi. Bunun üzerine hakim, "Yer pis miydi? Tozlu muydu? Nasıl yazdın" diye sordu. A.G. ise dikkat çekmeden yere ayaklarıyla harfler yazarak haberleştiklerini ifade etti.

ERMAN, A.G.'NİN KİRACISIYMIŞ



Duruşmada bir başka detay daha ortaya çıktı. Erman Kızıltan'ın, evinde 1.5 yıl oturduğu oturduğu A.G.'ye düzenli olarak kira ödediği öğrenildi. Erman Kızıltan'la ortak bir şirket kurarak ticaret yapan A.G.'nin olay tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde teknisyen olarak çalıştığı tespit edildi. Duruşma, ek savunmaların yapılması ve delilerin toplanması için ertelenirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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