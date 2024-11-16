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        Haberler Gündem Güncel Çeşme'de masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı | Son dakika haberleri

        Çeşme'de sağanak: Masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:00
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        Çeşme'de masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı.

        İzmir'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu.

        Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Çeşme ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp, sürüklendi.

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