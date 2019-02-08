Fobilerinden bahseden Çetin Altay, "Motor beni korkutur. Hızdan korkarım zaten motorlarda hemen hızlanan aletler. Yükseklik korkum da vardır. Birkaç filmde yüksek yerlerde çekimlerim var tabi onları nasıl yapıyorum gel bir de bana sor. Mesela “Ali Baba ve Yedi Cüceler”de de vardı. Onda helikopterle filan havalandık sonra bir kule vardı orası yedi metre oradan aşağı sarkıyorum. Oralarda bir ufak tırstım ama yaptım, yaparım en son noktada artık bakıyorum kimseye belli etmiyorum. 'Kayıt' geldi mi yapıyorum artık yapacak bir şey yok işimiz sonuçta" dedi.

Çetin Altay kişisel görünümü üzerine gelen yorumlar için, "Saç ektirmeyi hiç düşünmedim. Burun yaptırmayı da düşünmedim, en çok gelen sorulardan birisi de burnumu yaptırmayı düşünüp düşünmediğim. Birçok arkadaşım var öyle saç ektiren… Gerçekten 20 senelik arkadaşımı tanımadım. Bakıyorum bu kimdi diye o hale geliyorum bizde o hale gelmeyelim ama belli olmaz ama yaptırmayacağım peruk takarım niye saç ektireyim" ifadelerini kullandı.