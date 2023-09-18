Çetin Altay ikinci kez baba oldu

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Çetin Altay, sorular üzerine şöyle demişti: Maalesef doğru. Herkes çok şaşırdı, biz de çok şaşırdık. İyiydik aslında. Atlatacağız bunu da. İlk duruşmaya kızımın ateşi çıktığı için katılamadık. Kıymetli eşimi üzmek istemem. Umarım her şey düzelir.