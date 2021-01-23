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Çetin Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Çetin Altay hakkında

Çetin Altay kimdir? Sorusu ünlü oyuncunun İBO Show'a katılmasının ardından merak konusu oldu. İşte Çetin Altay hakkında merak edilenler haberimizde...

Çetin Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Çetin Altay hakkında

Çetin Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Trabzonlu oyuncu Çetin Altay ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ÇETİN ALTAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1977 yılında İstanbul’da doğan oyuncu,aslen Trabzonludur.Oyunculuk yapmakta ve Sihirli Anahtar ajansı ile birlikte çalışmaktadır. Oyunculuk hayatında birçok dizi ve filmde rol oynamıştır.Oflu Hoca'nın Şifresi,Moskova'nın Şifresi: Temel, Altındağlı, Bana Bir Soygun Yaz, Sümela'nın Şifresi: Temel bunlardan başlıcalarıdır

Uzun bir dönem Leman Dergisi’nde senaristlik yaptı.Oyunculuğa ise; tiyatroda tek kişilik gösteri olan stand up gösterileri ile başladı. Daha sonra bir tiyatro grubu kurarak doğaçlama oyunlar sergilemeye başladı. Bu oyunlardan sonra da birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Leman Dergisi’nden sonra tek başına bir sitcom yazdı. İnternet sitesi olan Mynet’te klipler ve diziler ile dalga geçen videolar çekti. İlk sanal ortamdaki sitcom’u orada yaptı. Bu iş bittikten sonra da Ömer Faruk Sorak ile fındık reklamı çekti.Reklam filmindeki performansından dolayı Mustafa Altıoklar’dan dizi teklifi geldi. “Emret Komutanım” dizisinde oynamaya başladı.

Çetin Altay, çeşitli sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı. 2005 – 2007 yılları arasında “Emret Komutanım” adlı dizide "İdris Fındıkoğlu" karakterini canlandırmıştır.

2015 yılının Kasım ayında vizyona giren, Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi olan “Ali Baba ve 7 Cüceler” adlı sinema filminde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile başrolde oynarken filmde Irina Ivkina, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin de rol almıştır.

Günümüzde ise 13 Mayıs'ta vizyona girmiş olan "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" adlı filmde başrol olarak oynamıştır.

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