'Oflu Hoca' şarkıcı oldu! 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Oflu Hoca" filmleriyle tanınan Çetin Altay, oyunculuk kariyerinin yanına artık şarkıcılığı da eklediğini söyledi. Cihangir'de objektiflere yansıyan Altay, müzik eğitimi aldığını ve iki konser verdiğini söyledi.

"İDDİAMIZ YOK"

Muhabirlerle sohbet eden Çetin Altay, "Karadeniz müzikleri yapıyorum. İddiamız yok ama güzel olduğunu söylüyorlar. Arkamda profesyonel bir ekiple sahneye çıktım." diye konuştu.

Yıllardır komedi yaptığını ancak 20 yıl öncesinde çok fazla tanınmazken kötü rollerini hep kendisine verildiğini söyleyen oyuncu, yine bir ters köşe ile televizyona bir iş yapmak istediğini açıkladı.

"TERS KÖŞE ROLLE BENİ İZLEYECEKSİNİZ"

Altay, "Yıllardır komedi oynuyordum. Onun öncesinde drama yapıyordum. Bütün uğursuz, hayırsız rolleri bana veriyorlardı 20 sene önce. Şimdi tekrar ona dönüş olabilir. Öyle bir şey konuştum ama şimdilik plan aşamasında. Ters köşe bir rolle beni izleyeceksiniz. Onu da televizyona yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"OFLU HOCA 4'Ü ÇEKECEĞİZ"

Çetin Altay, ayrıca bu yaz "Oflu Hoca" serisinin dördüncü filmini Trabzon'da çekeceklerini ve bu nedenle sakallarını uzattığını sözlerine ekledi.

Altay, konuyla alakalı, "Sakalları filmi çekeceğim diye kesemedim. Mayıs gibi 'Oflu Hoca 4'ü çekeceğiz. Keyifli, güzel bir senaryo oldu. Yine Trabzon'da olacak filmin çekimleri." dedi.