"SİNEMAYI BİTİRMESİNLER"

Altay, ayrıca sinemanın dünyadaki yedinci sanat olduğunu ve yerinin dolmayacağını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben sinemanın eski haline gelmesini isterim, öyle de gerekiyor. Tabii ilk başta dikkat edilir. Sinema başka bir şey, dünyadaki yedinci sanat. Bugüne kadar yerine başka bir şey koymadı, internet sekizinci sanat olmadı. Kapalı olduğu için zorluk çekiliyor, bence bitmez, bitirmesinler de, sinema iyidir. Yine eskisi gibi olsun, virüsle nasıl baş edilecekse edilsin, aşılar çıktı, iğneler var.