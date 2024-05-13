Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere şiddet tutuklama sebebi sayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önlemek için taslak hazırladıklarını belirterek, "Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunu kapatmayı öngörüyor." dedi.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, bayrak törenine katılan Yılmaz ve bakanlar, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenler odasında öğretmenlerle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çocukları geleceğe hazırlayan, gönül dünyasını aydınlatan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi.

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Eğitim camiasına yönelen her türlü şiddeti ülkenin geleceğine yapılan bir saldırı olarak gördüklerini ve en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Yılmaz, İstanbul'da 7 Mayıs'ta odasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi. Yılmaz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevi esnasında şehit olan öğretmenleri minnetle, şükranla yad etti, emekli veya görevi başındaki tüm öğretmenlere de sağlıklı, huzurlu ömürler diledi. Hazreti Muhammed'in "Ben ancak bir muallim olarak gönderildim" sözleriyle toplumda şiddetin yerine şefkati, nefretin yerine merhameti inşa ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir." dedi. Şiddetin, özellikle öğretmenlik, doktorluk gibi "kutsal görevler" ifa edenleri hedef almasını affetmenin asla mümkün olmadığını belirten Yılmaz, eğitimin esas itibarıyla şiddete başvurmadan konuşabilmenin, yaşayabilmenin, sorun çözebilmenin yollarını, yöntemlerini de gösteren çok kutsal bir faaliyet olduğunu anlattı.