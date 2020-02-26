'Çeviri Ödülü'nü iki isim paylaştı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında kaybettiğimiz ilk Kültür Bakanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün beşincisi sahiplerini buldu.

Bülent Eczacıbaşı, Ebru Erbaş, Doğan Hızlan

Bu yıl ödül, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırıldı.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü düzenlenen törenle İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sahiplerine verildi.

Bülent Eczacıbaşı, Kamil Kayhan Yükseler, Doğan Hızlan

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.