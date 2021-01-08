Çeviri ödülünün sahibi belli oldu

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı, bu yıl altıncısını sunacağı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile güncel kültür - sanat üretimini teşvik etmeye devam ediyor. Altı yıl önce aramızdan ayrılan Talât Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, 20 bin TL tutarındaki para ödülünün, Yan Lianke'nin Çince aslından çevirdiği 1997 tarihli romanı ‘Günler Aylar Yıllar'ı Türkçeleştirmekteki özeni, mahareti ve yetkinliği sebebiyle Erdem Kurtuldu'ya verilmesine karar verildi.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Erdem Kurtuldu'ya verilen ödülün gerekçesini; "Ürkütücü ve zihinden çıkmayacak imgelerle örülü bu metnin kendine özgü temposunu Erdem Kurtuldu'nun büyük bir ustalıkla Türkçeye aktardığı kanaatindeyiz. Korkunçluğun da güzelliği olabileceğini hatırlatan roman, toplumsal bir alegoriyle, açlık ve susuzluktan ölmenin aşırı-gerçekçi anlatımını birleştiren zorlu bir metin. Bu zorluğun üstesinden gelebilen Türkçe metin, bizlere hem kahramanımızın yaşama inadını hem de onu çevreleyen dünyanın yıkılışının ürpertisini hissettirmeyi başarabildi" olarak paylaştı.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç'ten oluşuyor.

2015'te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün ilki, 2015'te Georges Perec'in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen'e; ikincisi Anna Seghers'in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad'a; üçüncüsü James Joyce'un Finnegans Wake adlı eserinin Finnegan Uyanması adlı çevirisiyle Fuat Sevimay'a; dördüncüsü ise Alberto Manguel'in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce'ye sunulmuştu. Ödülün beşincisi ise Mathias Enard'ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev'in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırılmıştı.