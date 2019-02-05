1 | 5

Ceyda Ateş, “Buğra beni zaten beğeniyormuş ortak yakın bir arkadaşımızın mağazasına gideceğimi öğrenince oda tesadüfmüş gibi uğradı. İlk tanıştığımızda ikimizde içimizden, ‘Bir şey yaşanırsa uzun soluklu olur kesin’ diye geçirmişiz. Çok kısa sürede gelişti her şey...” dedi.