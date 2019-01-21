Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi

Giriş: 21.01.2019 - 15:43 | Güncelleme:  

Oyuncu Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy ile ABD turuna çıktı. Tabiat parkını ziyaret eden çift soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı

  • 1Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu Ceyda Ateş ile işadamı eşi Buğra Toplusoy yaşadıkları ABD'de tura çıktı. Çiftin son durağı Virginia eyaleti oldu.

  • 2Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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    Tabiat parkını ziyaret eden çift dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Ceyda Ateş, soğuğa karşı peluş montu ile önlem alsa da şelale manzarasında eşine poz verirken adeta tir tir titredi. 

  • 3Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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    Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy 5 yıllık beraberliklerinin sonucunda geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenmişti.

  • 4Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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    Çift, Miami'de Palm Beach Devlet Dairesi'nde sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. 

  • 5Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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  • 6Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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  • 7Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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  • 8Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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  • 9Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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  • 10Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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  • 12Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy'a poz verdi - Magazin haberleri
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