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Ceyda Özbaşarel: Her şarkının bir öyküsü var

Caz müzisyeni Ceyda Özbaşarel, ilk albüm çalışması 'Madtime Stories'ı yayımladı. Albümde 8'i İngilizce 1'i Türkçe olmak üzere 9 eser bulunuyor

Ceyda Özbaşarel: Her şarkının bir öyküsü var
'Hayalimdeki filmlerin müziği'
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HABERTURK.COM

Vokal, piyano eğitmeni, şarkıcı, kompozitör ve söz yazarı Ceyda Özbaşarel, yılların birikimini aktardığı 'Madtime Stories' adlı albümünü çıkardı. 'Things & Records' etiketiyle yayınlanan albümde 8 İngilizce, 1'i Türkçe olmak üzere 9 eser yer alıyor.

Düzenlemelerinin bir kısmının Adem Gülşen'e, diğer kısmı ise Ceyda Özbaşarel'e ait olduğu 'Madtime Stories' için trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Taşkın Akarsu, gitarda Emre Tankal, kontrbasta Enver Muhamedi, davulda Derin Bayhan, ukulele ve ıslıkta Başak Yavuz imzası bulunuyor. Adem Gülşen, aynı zamanda piyano ve tuşlu çalgılarda yer aldı.

Mix'ini Derin Bayhan'ın mastering'ini Demirhan Baylan'ın yaptığı albümün kayıtları Hayyam Stüdyoları ve Stüdyo Daire'de yapıldı. Fotoğraflar Murat Dürüm'e, kapak tasarımı ise Sanat Deliorman'a ait.

'Madtime Stories'in adı için İngilizce masal anlamına gelen 'Bedtime Stories'den yola çıktığını belirten Ceyda Özbaşarel, "Benim şarkılarım da biraz karanlık masallar gibi, o yüzden ismi Madtime Stories oldu" diyerek albümü hakkında şunları söyledi; "Şarkılarım, çağımızda insanların birbirleriyle, dünyayla ve kendi kendileriyle karşılaşmaları, yaptıkları ve uğradıkları haksızlıklar, umut ve umutsuzlukları, sevgileri, nefretleri, korkuları ile ilgili hayalimde oluşturduğum filmlerin müziği. Mesela Remember Me, öldürülen bir kadının hayaletinin, katiline söylediği bir şarkı ama, sözleri bir metafor olarak da algılanabilir. Bir insanın bu şarkıyı, kendisini incitmiş eski bir sevgilisine söylediğini de düşünebiliriz. Stormy Water'ı ise mülteci bir çocuk için yazdım. Her şarkının bir öyküsü var. Bir yanıyla da empatiye çağıran bir albüm."

Ceyda Özbaşarel Kimdir?
YTÜ Çevre Mühendisliğini bitiren, ardından KOU Piyano Bölümünden mezun olan Ceyda Özbaşarel, Sibel Köse-Randy Esen caz vokal workshop'a katılarak caz eğitimine başladı. 2005 - 2011 yılları arasında Donovan Mixon ve Randy Esen ile caz vokal, sound ve emprovizasyon üzerine çalışmalar yaptı. Sheila Jordan, Aydın Esen ve Kevin Mahagony workshoplarına katıldı.
Şevket Akıncı'nın Radyo Ekoton ve Escher Chronicles, Başak Yavuz'un Little Red Bug albümlerine ve Banu Kanıbelli'nin Lobna'nın Şarkısı çalışmasına konuk oldu. Pek çok mekânda konser veren sanatçı, 2014'ten bu yana Başak Yavuz ile birlikte 'bi şarkım var' projesini yürütüyor. Stüdyo albümündeki 14 şarkı yazarından biri.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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