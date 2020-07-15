DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin ceza kesmesine sinirlenen Fatih Çobanoğlu (31),motosikletini yaktı.

Akılalmaz olay, ilçenin Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında caddeden Belediye Meydanı yönüne giden Fatih Çobanoğlu yönetimindeki motosikleti durdurdu.

DEPOYU AÇIP, ATEŞE VERDİ

Yapılan kontrolde motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Çobanoğlu'na toplam 2 bin 876 lira para cezası kesildi. Kesilen cezaya sinirlenen Çobanoğlu, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp, çakmağıyla ateşe verdi. Motosiklet bir anda alev topuna döndü. Çağırılan itfaiye ekibi su sıkarak alevleri söndürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, polis, sürücü Çobanoğlu'nu, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan tutanak tutup, gözaltına aldı.