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Cezerye neyden yapılır? Cezerye nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Türk mutfağının en çok sevilen lezzetlerinin başında cezerye geliyor. Cezeryenin tadı fazlasıyla beğeniliyor ve aynı zamanda nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu yazıyı okuyarak cezerye hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Cezerye Neyden Yapılır? Cezerye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
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Cezerye neyden yapılır? Cezerye nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu soruların detayları cevapları burada…

Cezerye Neyden Yapılır?

Son zamanlarda cezerye hammaddesi oldukça merak ediliyor. Peki cezerye neden yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?

Cezeryenin hammaddesi, havuçtur. Havuç püre haline getirilir ve sonra diğer malzemeler eklenir. Ama tabi ki en iyi cezeryeyi elde etmek istiyorsanız yapım aşamalarını çok iyi biliyor olmanız gerekiyor.

Nasıl yapıldığını açıklamadan önce cezeryenin iki türünün bulunduğunu belirtelim:

  • - Dökme
  • - Yaprak

Dökme cezeryeler, cezerye hamurunun kalıplara dökülmesiyle dilim olarak hazırlanır. Yaprak cezerye de cezerye hamurunun yaprak şeklinde, ince dilimlenmesiyle oluşur.

Cezerye Nasıl Yapılır?

Bir başka önemli konu da cezeryenin havuçlardan nasıl elde edildiği…

İşte adım adım cezerye yapımı:

  • - Önce cezerye yapımı malzemeleri neler, bunları bilmelisiniz ve hazırlamalısınız.
  • - Havuçların sap ve uç kısımları kesilir.
  • - Dış yüzeyi de zedelenmelerden arındırmak için kabukları kazınır.
  • - Bol suyla rendelenen ve kabuğu soyulan havuçlar yıkanır ve parçalara ayrılır.
  • - Sonrasında bunları bir kazana alabilirsiniz ve su dökerek, yumuşayana kadar kaynatın.
  • - Ardından soğumaya bırakın.
  • - Havuçlar soğuduğunda rendeleyin ve döverek de pürüzsüz bir kıvama getirin. Bunu yapmak zor olmayacak.
  • - Püre oluşturma kısmında isterseniz dövme ve rendeleme yerine kıyma makinesinden birkaç kez geçirebilirsiniz.
  • - Bu işlemleri bitirdikten sonra tekrar kazana alın.
  • - Kısık ateşe alın ve pişirmeye devam edin. Yaklaşık 3-5 saat kadar pişirilmesi gerekiyor.
  • - Pişirdikten sonra ceviz, Antep fıstığı gibi malzemeleri ekleyebilirsiniz.
  • - Yapım aşaması devam ederken pişen püreyi düz bir yüzeye alın ve yüzeyin üzerine nişasta dökün
  • - Bu işlemin ardından da soğuması için ortalama 8-24 saat aralığında dinlenmesi gerekiyor.
  • - Elinizde olan hamur, cezerye hamurudur. İsterseniz Hindistan cevizine bulayarak ambalajlama işlemi yapabilirsiniz.
  • - Cezerye hamurunun tam olarak istediğiniz kıvamda olup olmadığı anlamak için de hamura elinizde bastırın ve geri çekin. Eğer eski haline geliyorsa cezeryeniz kıvamında olmuştur.

Artık cezeryenizi soğuduktan sonra kesebilirsiniz ve servis edebilirsiniz. İşte bütün bu işlemlerin ardından cezeryenizi yemek daha zevkli olacaktır. Çünkü bütün süreci kontrol etmeniz gerekirken aynı zamanda ciddi bir emek de veriyorsunuz.

Cezerye Faydaları Neler?

Cezerye çok uzun yıllardır oldukça faydalı bir yiyecek olarak bilinir. Peki faydalarının neler olduğunu biliyor musunuz?

  • - Cezerye, içerisinde çok fazla vitamin bulunduruyor. Bu sebeple vitamin deposudur.
  • - Buna ek olarak yüksek lif içermesinden dolayı bağırsak hareketlerini hızlandırır ve sindirim sistemi sorunlarının da önüne geçer.
  • - Havuç içerisinde bulunan yağlı tohumlardan kaynaklı antioksidan bileşenler de toksin maddelerin vücuttan atılmasında yardımcı oluyor. Bütün bunlar dikkate alındığında aslında cezerye oldukça önemli bir gıdadır demek doğru olacak.
  • - Genel olarak bakıldığında cezerye enerji veren bir besindir. Eğer kendinizi durgun ve yorgun hissediyorsanız bir parça cezerye yemek bile size enerji verecektir. Çünkü içerisinde barındırdığı her vitamin aslında oldukça önemlidir ve vücut için de faydalıdır.

Cezerye neyden yapılır ve nasıl ortaya çıkar, artık biliyorsunuz. Eğer birkaç gün bunlarla uğraşabilirseniz ve gerçekten cezerye yapmak istiyorsanız hangi aşamalarda neler yapmanız gerektiğine dikkat etmelisiniz. Ölçümlerde ya da kaynatma sürelerinde bir hata olursa cezeryeniz ve zamanınız boşa gidecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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