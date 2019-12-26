Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Çocukken yere oturur TV'nin açılma saatini beklerdim.

Bütün akranlarım gibi...

TV açılmasından sonra da Charlie Chaplin'in komediyle hüznü meç ettiği 'Şarlo'yu...

Bütün akranlarım gibi...

Büyüklerimiz ise 'Charlie'nin Melekleri'ni beklerdi.

'Charlie'nin hayatımızda bıraktığı etki öylesine derindi ki çok sevdiğim köpeğimin adını 'Charlie' koymuştum.

Sessiz döneminde başladığı sinemaya damgasını vuran Charlie Chaplin, o döneme göre rekor sayıda filmde rol aldı.

Bazılarının senaryosunu yazdı, yönetmenliğini yaptı, müziklerini besteledi.

MODERN TIMES



CHARLIE CHAPLIN'İN KARİYERİ

Senaryo: 17

Yönetmen: 17

Yapımcı: 8

Müzik: 10

Oyuncu: 60

BOXING

Charlie Chaplin, 16 Nisan 1889'da Londra'da doğdu.

Londra'nın fakir bölgelerinden birinde doğup büyüyen Charlie Chaplin, 1913'te gittiği ABD'de sinemaya başladı.

1914'te ilk filmi 'Making A Living'in ardından çekilen 'Kid Auto Races in Venice'de bol pantolonlu, melon şapkalı, büyük ayakkabılı, sürekli bastonunu çeviren ve sakar hareketleri ile gülünç mizansenler oluşturan 'Şarlo' tiplemesini yarattı.

EATING MACHINE



Takip eden yıllar içinde aralarında 1917 yapımlı 'The Immigrant' ve 'The Adventurer' gibi filmlerinin de bulunduğu 60 filmde rol alarak yeni gelişmekte olan sinemanın da etkisiyle dünya çapında görülmemiş bir üne kavuştu. 1918'de çektiği 'A Dog's Life' ile uzun metrajlı filmlere başlayan Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks ve D. W. Griffith ile birlikte kurdukları United Artists film şirketinin ortağı olduktan sonra 'Altına Hücum', 'Şehir Işıkları', 'Büyük Diktatör', 'Asri Zamanlar', 'Sir' ve 'Sahne Işıkları' gibi başyapıtlara imza attı.

THE MIRROR MAZE (THE CIRCUS)

Filmlerinde dönem koşulları için imkânsız görülebilen mizansenlere, koreografilere ve akrobatik hareketlere yer veren Charlie Chaplin, komedi sinemasının bütün örneklerini sonuna kadar korumakla birlikte, heyecanın ve hareketin asgari düzeye çekildiği sahnelerinde ise dramatik yapısını sergileyebilmiştir. Popülist yaklaşımlara, hiçbir zaman benimsemediği bazı yönetim biçimlerine ve teknolojiye yönelik ağır eleştirilerini ise yine bu komedi tarzının içinde eritmiş ve sessizce izleyiciye ulaştırmayı bilmiştir.

THE KID

Yarattığı 'Modern Palyaço Şarlo' ile dünya üzerinde filmlerinin gösterildiği her ülkede insanların hayranlığını toplamasına rağmen, ABD'nin vatandaşlığını reddetmesi sebebiyle bu ülkede kendisine yönelik olarak başlatılan karalama kampanyası; kendisinden bir hayli genç olan kadınlarla yaptığı dört ayrı evlilik, bir dönem kendisine açılan babalık davası, 'The Immigrant'te bir ABD memurunu tekmelediği sahne ve son olarak 'Altına Hücum'daki bazı sahnelerin komünizm propagandası olarak yorumlanması gibi olayların etkisiyle ABD'ye girmesi yasaklandı.

THE KID FUNNY FIGHT

Bunun üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatının sonuna kadar yaşayacağı İsviçre'ye yerleşen Charlie Chaplin, ancak 1972'de Oscar Özel Ödülü'nü almak için yıllar sonra ABD'ye geri döndü. Takip eden yılda 'Sahne Işıkları' adlı filmle bir kez daha Oscar ödülünü kazandı.

1975'te 86 yaşında iken İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü.

25 Aralık 1977'de 88 yaşındayken vefat etti.

AMAZING FANNY