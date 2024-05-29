Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye'de ilk kez sahneye taşındı

"HERKES İÇİN GURUR VERİCİ"

Oyuncu öncesi soruları yanıtlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, "Amerikadan döneli 1 ay oldu. sezonu bitirdik. Dinlenmeye başladık" dedi. Türkiye'de oynanan futbolu çok beğendiğini söyleyen 29 yaşındaki basketbolcu, "Galatasaray da şampiyon oldu, tebrik ediyorum. Fenerbahçe de çok güzel işler çıkarttı. Basketbolda Fenerbahçe olsun, Anadolu Efes olsun, her sene yüksek seviyelerde oynamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten herkes için gurur verici" ifadelerini kullandı.

Küçüklüğünden beri Galatasaray sempatisi olduğunu söyleyen Cedi Osman, "Galatasaray'ı tutuyorum ama bu Fenerbahçe'yi avrupa maçlarında desteklemiyorum anlamına gelmiyor. Her zaman türk takımlarının destekçisiyim" dedi. Osman, gazetecilerin, "Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif gelse değerlendirir misiniz?" sorusuna "Şu an öyle bir düşüncem yok. Uzun seneler NBA'de kalma planım var. Onu gerçekleştirmek istiyorum" yanıtını verdi.