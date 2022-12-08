"ÇOK ÇEKİCİ BİR ADAMDI"

Hollywood’un tanınan ve sevilen bir oyuncusu olan Charlotte Rampling, o dönem ünlü müzisyen Jean-Michel Jarre ile evliydi. Crowe ise daha sonra dünyaevine girdiği Danielle Spencer ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyordu.

Daily Mail'e röportaj veren Carlotte Rampling, kendisine bu konuda soru soran muhabire, Russell Crowe’u 2000 yılında rol aldığı 'Gladyatör' filminden tanıdığını ve hayran olduğunu ifade etti.

"Çok çekici bir genç adamdı. Onunla bir flörtümüz oldu" diyen ünlü oyuncu, ardından gazetecilere, "Bu kadar yazsanız yeter" açıklamasında bulunmakla yetindi.