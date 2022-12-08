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Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş

Charlotte Rampling, 1993'de 'Hammers Over The Anvil'de başrolü paylaştığı Russel Crowe ile ilgili bir itirafta bulundu. O dönem müzisyen Jean-Michel Jarre ile evli olan ünlü oyuncu, "Çok çekici bir genç adamdı. Onunla bir flörtümüz oldu" açıklamasını yaptı

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  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    İngiliz oyuncu ve model Charlotte Rampling, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Rampling, 1993 yılında 'Hammers Over The Anvil' filminde başrolü paylaştığı Russel Crowe ile flörtleştiğini ifade etti.
  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    "ÇOK ÇEKİCİ BİR ADAMDI"

    Hollywood’un tanınan ve sevilen bir oyuncusu olan Charlotte Rampling, o dönem ünlü müzisyen Jean-Michel Jarre ile evliydi. Crowe ise daha sonra dünyaevine girdiği Danielle Spencer ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyordu.

    Daily Mail'e röportaj veren Carlotte Rampling, kendisine bu konuda soru soran muhabire, Russell Crowe’u 2000 yılında rol aldığı 'Gladyatör' filminden tanıdığını ve hayran olduğunu ifade etti.

    "Çok çekici bir genç adamdı. Onunla bir flörtümüz oldu" diyen ünlü oyuncu, ardından gazetecilere, "Bu kadar yazsanız yeter" açıklamasında bulunmakla yetindi.
  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    "BU SORU BANA HİTAP ETMİYOR"

    Ardından Rampling, yaşlılık ile alakalı soruları, "Bu soru bana hitap etmiyor" diyerek, yanıtsız bıraktı. "Yaşlanmakla bir ilişkim yok, hayatımda yeri yok" ifadelerini kullanan Rampling, zarafetle yaşlanmaya inandığını ve bu süreçten büyülendiğini söyledi.
  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    "YÜZÜMÜN YAŞLANMASI BENİ BİRAZ BÜYÜLEDİ"

    En son 'Dune' filminde başrolde yer alan oyuncu, "Ne olacaksa o olacak. Yüzüm çok kötü değil, bu yüzden ameliyat olmam gerekmiyor" şeklinde konuştu.

    Charlotte Rampling, ardından sözlerine, "İsteseydim bile, muhtemelen asla yapmazdım çünkü bundan çok korkuyorum ve buna katılmıyorum. Yüzümün yaşlanması beni biraz büyüledi" diyerek, devam etti.
  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    Rampling, konu formda ve sağlıklı kalmak olduğunda bunu nasıl başardığını soran basın mensuplarına, DNA'sı yüzünden şanslı olduğu konusunda ısrar etti.

    Oyuncu, "Kendimi kararlı bir şekilde, fiziksel olarak elimden geldiğince güçlü ve iyi tutuyorum. Ben daha çok babamın vücuduna, kaslı yapısına sahibim" dedi.
  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    "SEKSİ ROLLERİ ESTETİKSİZİM DİYE KAPTIM"

    Charlotte Rampling, daha önce yaptığı açıklamada kariyerindeki uzun ömürlülüğü ve 'seksi' roller üstlenme yeteneğini ünlü yüzünü değiştirmemesine bağlamıştı.

    Rampling, "Yüzünüzü değiştirmeyin. Bakın, görün; gerçekten ilginç roller elde edebilirsiniz. Hatta sadece büyükanne rolleri de değil; siz de seksi roller alabilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.
  • Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    1970’li yıllardan beri Fransa’da yaşayan Charlotte Rampling, sayısız Avrupa filminde başrolü kapmıştı. Rampling’in başından iki evlilik geçmişti.

    İlk evliliğini Bryan Southcombe ile yapan Charlotte Rampling, bir çocuk sahibi olduğu eşinden 1976’da boşanmıştı.

    Ardından dünyanın en tanınmış besteci ve müzisyenlerinden Fransız Jean-Michel Jarre ile evlenen oyuncu, 1998’de biten bu evliliğinden de tıpkı babası gibi müzisyen olan bir oğlunu dünyaya getirmişti.

    Rampling, 1998’den 2015 yılına kadar da Fransız gazeteci ve yazar Jean-Noël Tassez ile birlikte yaşamıştı.

    Fotoğraflar: Avalon, AP

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