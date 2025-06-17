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        Haberler Dünyadan Cher'in oğlunun aşırı doz uyuşturucu almasının altından aile dramı çıktı - magazin haberleri

        Cher'in oğlunun aşırı doz uyuşturucu almasının altından aile dramı çıktı

        Cher'in eski eşi Gregg Allman'dan olan müzisyen oğlu Elijah Blue Allman, aşırı doz uyuşturucudan tedavi altına alınmıştı. Bağımlılık sorununun altından Cher, oğlu ve gelinini içeren bir aile dramı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:37
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        Altından aile dramı çıktı
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        Müzik ikonu ve Oscar'lı oyuncu Cher'in müzisyen oğlu Elijah Blue Allman, önceki gün, aşırı doz uyuşturucudan hastanede tedavi altına alınmıştı. Uyuşturucuyu bırakmışken, yeniden bağımlılık noktasına gelen Elijah Blue'nun bu duruma gelmesinin altında büyük bir aile dramı yattığı ortaya çıktı.

        Elijah Blue Allman

        Cher ile oğlunun ayrılma aşamasında olduğu eşi arasında büyük bir gerginlik yaşandığı ve bu gerginliğin Allman'ın hastaneye kaldırılmasıyla daha da tırmandığı konuşuluyor.

        Allman ile eşi Marieangela 'Queenie' King, boşanma aşamasında. Yaşanan son olaydan sonra Cher'in, Marieangela'yı suçladığı belirtilirken, Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Cher'i asla sorumluluk almamakla suçladı.

        Marieangela 'Queenie' King

        79 yaşındaki Cher'in ve eski eşi gitarist Gregg Allman'dan olan 48 yaşındaki oğlu Elijah Blue, uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyor. Cher'in oğlunun, dibe vurmuş şekilde görüntü vermesinden sadece bir ay sonra aşırı doz uyuşturucu aldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Daily Mail'in yayınladığı görüntülerde Allman, Los Angeles'taki yıldızlarla dolu lüks otelin dışında sendeleyerek yürürken görüldü.

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        Bir kaynak; "Aşırı dozu, Babalar Günü'nün acısıyla tetiklenmesi nedeniyle aldı. Çünkü babasını dünyadaki her şeyden çok seviyordu ve güvenebileceği tek kişi oydu" dedi. Cher'in 1975 ila 1979 arasında evli kaldığı Gregg Allman, 2017'de hayatını kaybetti.

        Cher, yıllardır bağımlılıkla mücadele eden oğlunun vesayetini almaya çalışıp başarısız olmuştu. Şarkıcı, oğlunun uyuşturucuyu bıraktığını ve rehabilite olduğunu belirten mahkeme belgelerini sunmasından dokuz ay sonra, Eylül 2024'te talebini geri çekmişti. Ardından Cher, gelini Marieangela ile de yasal mücadeleye girdi. Bu, Cher ve Marieangela arasındaki yıllardır süren acımasız bir çekişmenin son gelişmesi olarak görüldü.

        İddiaya göre; Marieangela ve Allman, Aralık 2013'te nişanlandığında Cher ile gelini arasındaki gerginlik başladı. Cher, çifti tebrik etmeyi reddetti. Cher'in, oğluyla verdiği vesayet mücadelesinde de Allman'ın yanında yer alan Marieangela'yı hep düşman gibi gördüğünü söyleyen kaynaklar, oğlu ile gelininin arasını açmak için sanatçının çaba harcadığını iddia etti. Hatta kimseye söylemeden oğlu Elijah'ı Meksika'daki bir rehabilitasyon merkezine gizlice gönderdiğini öne sürdüler.

        Şubat 2014'te Daily Mail'e konuşan Elijah Blue Allman; "Karşılıklı iki güçlü kadın, iki büyük boğa var. Bence biraz kafa kafaya geliyorlar" ifadesini kullanmıştı.

        Meksika olayından beri, Cher ve Marieangela'nın sorunları sık sık patlak verdi. 37 yaşındaki Marieangela, vesayete karşı çıktı ve ardından gelen karmaşık kamusal anlaşmazlıklar sırasında eşinin yanında durdu.

        Çiftin uzun zamandır çalkantılı bir ilişkisi var. Marieangela, 7 Nisan'da Allman'a 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açtı ve eş desteği olarak ayda 6 bin dolar talep etti.

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        #Cher
        #uyuşturucu
        #aşırı doz
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