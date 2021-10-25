Boğaziçi'nde gösterildi

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9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Okul Tıraşı'nın ekibi, Atlas 1948 Sineması'nda gösterim sonrasında gerçekleştirilen söyleşide izleyiciyle buluştu. Söyleşiye filmin yönetmeni Ferit Karahan, ortak senaristi Gülistan Acet, yapımcısı Kanat Doğramacı, oyunculardan Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç gerçekleştirdi.

İlk sözü alan Ferit Karahan, projenin ortaya çıkış süreci hakkında konuştu. Kendisinin de yatılı okulda okuduğundan bahseden yönetmen, filmin yazım sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldıklarını, daha sonra birkaç kez senaryoyu yeniden yazdıklarını ve son olarak bu versiyonunu ortaya çıkardıklarını söyledi. Karahan; "Bir gün mutfakta Gülistan'la otururken, baskıcı toplumlarda, bu bir okul, ev, iş yeri ve ülke olabilir, yalanın bir esneme ve direniş biçimi olmasını konuştuk. Daha sonra, kafamızda bazı hazır sahnelerimiz vardı, onları dönüştürdük. Olayın başladığı yer üzerinden bir tane polisiye yazmak istedik. Aslında biz filme polisiye diye bakıyoruz." dedi.

Filmin ortak senaristi Gülistan Acet, projeleri seçme konusunda izledikleri yola değindi. Aynı anda birçok projede beraber çalıştıklarını, bazılarının filme dönüştüğünü, birçoğunun ise taslak olarak rafa kalktığını söyledi. Okul Tıraşı senaryosunun da bu yoldan geçtiğini ve nihayete eren projelerden biri olduğunu söyledi.

Yapımcı Kanat Doğramacı ise, filmin senaryosunun, okuduğu en etkileyici senaryolardan biri olduğunu ve bu şekilde projeye dahil olduğunu belirtti.

Filmin Oscar adayı adayı olma süreciyle alakalı nasıl bir yol izleneceği sorusu üzerine Ferit Karahan, daha izlenebilir bir film olduğunu, polisiye unsurları içerdiğini ve önemli bir mesele olduğu için Oscar'da şansı olduğunu düşündüğünü söyledi. Yönetmen ayrıca, filmin dünyada görünür olduğunu, İran'dan, Rusya'ya, Amerika'dan, Berlin'e birçok festivalden ödülle döndüğünü söyledi. Yapımcı Doğramacı, böyle bir duruma hazır olduklarını ve seçildikleri takdirde, Oscar adaylığı için yoğun bir çalışma yapacaklarını ekledi.

Ferit Karahan

Başrol oyuncularından Cansu Fırıncı, çocuklarla oynamanın nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine; "Kafanızı çevirdiğiniz her yer çocuktu. Gerçek olarak da bir okulda çektik ve zaman zaman okulun kendi öğrencileri de oradaydı. Bir süre sonra zaten gerçekten öğretmen muamelesi görmeye başladık. Yani filmde oynamayan çocuklar da bir konu hakkında bir şey yapılması gerekiyorsa bize gelip öğretmenim şöyle bir dert var, bunu yapıp çözer misiniz diye bize gelmeye başladılar." dedi ve bu konuda eşsiz bir tecrübe edindiklerini belirtti.

'Okul Tıraşı', ayrıca Oscar'ın habercilerinden biri olarak bilinen Chicago Uluslararası Film Festivali'nde Yeni Yönetmenler Yarışması bölümünde 'En İyi Film Ödülü'ne (Golden Hugo) layık görüldü. Dünyanın dört bir yanında yolculuğunu sürdüren film, 14. Asya Pasifik Film Ödülleri (APSA) ve 34. Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) de yarışacak.

'Okul Tıraşı', 11 Kasım'da Avusturalya'da sahiplerini bulmaya hazırlanan 14. Asya Pasifik Film Ödülleri'nde En İyi Gençlik Filmi Ödülü'ne aday. Film, Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen ve ödül töreni bu yıl 11 Aralık'ta Berlin'de gerçekleşecek olan 34. Avrupa Film Ödülleri'nin (EFA) ise Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda yer alıyor.