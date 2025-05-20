China Suarez'den Wanda Nara'nın avukatına cevap: Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara'nın uzun süredir kamuoyunu meşgul eden toksik evliliği, 21 Mart'ta Milano'daki mahkeme kararıyla resmen sona erdi. İki çocuk sahibi çiftin boşanması, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla sık sık manşetlere taşınmıştı.

Boşanmanın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri kısa sürede ciddileşen çift, nişanlandı. Galatasaray, bu yeni ilişkiye destek vererek Anneler Günü'nde Suarez’e çiçek gönderdi.

Galatasaray'ın bu jesti, eski eş Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesini beraberinde getirdi. Nara, daha önceki yıl Galatasaray tarafından kendisine gönderilen Anneler Günü çiçeğinin fotoğrafını, sanki bu yıl gönderilmiş gibi yeniden paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suarez de üç çocuğuyla birlikte katıldı. Çiftin birlikte görüntülenmesi, Arjantin basınında da geniş yer buldu.

WANDA NARA'NIN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, Arjantin merkezli Ciudad Magazine kanalına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Rosenfeld; "Mauro’nun tutumu beni biraz endişelendiriyor. Daha önce Wanda’ya ‘Ayrılırsak şöyle şöyle olacak’ diyordu. Şimdi hepsini harfiyen uyguluyor. Kılavuzu zaten önceden yazmış gibiydi" dedi. "İÇİNDE HÂLÂ WANDA'YA KARŞI BİR ÖZLEM VAR" Sözlerine devam eden Ana Rosenfeld; "Bu durumda kararı Wanda verdi ve erkekler bundan pek hoşlanmaz. Mauro'yu tanırım, gülüşünü bilirim. Artık o parıltısı yok. Kişisel görüşüm: Tanıdığım Mauro bu değil. Bence içinde hâlâ Wanda’ya karşı bir özlem var. Elbette hayatını yeniden kurma hakkı var ama birçok erkek kaybettikten sonra neye sahip olduklarını anlar" ifadelerini kullandı. "EĞER BEN KONUŞSAYDIM, HEPİNİZİ MAHVEDERDİM" Tüm bu iddialar ve yorumların ardından sessizliğini bozan China Suarez, sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı; "Tüm bu ‘azizelerin’ bir programda oturup yargılamasını, parmak sallamasını izlemeyi çok seviyorum. Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim. Fark şu ki, ben konuşmam ve başkalarının hayatına karışmam. Ama bilin ki sandığınızdan çok daha fazlasını biliyorum."