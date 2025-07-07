Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'de 81 ilin il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi | Son dakika haberleri

        CHP'de 81 ilin il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi

        CHP'de 81 ilin il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. Toplantı sonrası 81 CHP il başkanı ortak açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.07.2025 - 19:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        81 il başkanından ortak açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde saat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

        Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya sonradan katıldı.

        Toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. Toplantının ardından 81 il başkanı tarafından ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Öncelikle sınır ötesi yapılan pençe kilit operasyonunda şehit olan 12 Askerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun. 81 İl Başkanı olarak bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla yapmış olduğumuz İl Başkanları toplantısı ile ilgili sonuç bildirgesidir.

        REKLAM

        Türkiye, tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birinden geçiyor. Seçilmiş belediye başkanlarımızın, İzmir il başkanımızın ve Parti Meclisi üyemizin birer birer gözaltına alınması ve tutuklanması adaletin veya hukukun cinayetidir. Saray iradesi ve siyasi emirlerin ürünü bu karar vicdanları yaralamıştır.

        31 Mart seçimleri sonucunda partimizin 1’inci parti olmasının ardından iktidarı kaybedeceğini gören saray ve cumhur ittifakı önce belediye başkanlarımıza saldırıp ardından partimizin kurumsal kimliğine karşı bir saldırıya başladı. Bu operasyonlarla neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz:

        Seçimde yenemediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı sopasıyla ezmeye, örgütümüzü dağıtmaya, halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorsunuz. Fakat yanlış yere saldırdınız. Partimizin tarihi mücadelelerin tarihidir.

        Kurtuluş savaşı günlerinden gelen, Köklerini Kuva-i Milliye’ den alan ve bugüne kadar da ülkemizin demokrasi mücadelesinde en sert kavgaların içinden geçen partidir Cumhuriyet Halk Partisi.

        Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak. Hele Saray asla teslim alamaz. Hepimizi biliyoruz herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar göz altıların hiç biri hukuki değildir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak kendilerini güvende hissediyorlar yanıldıklarını görecekler.

        REKLAM

        Genel Başkamıza soruşturma açarak Genel Başkanımızı susturacaklarını düşünüyorlar yanıldıklarını görecekler. Bizim bir görevimiz var. Bu görev Cumhuriyet Halk Partisini ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Bu görev her şeyin ve herkesin üstündedir. Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimize ve Türkiye Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız.

        Herkes biliyor ki; tutuklanan tüm Belediye Başkanlarımız halkçı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini göstermişlerdir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, adaletin ve hukukun egemen olduğu insanların huzur içinde yaşadığı gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir ülkeyi kurmak için yola çıktığı ve seçimi kazanacağı için tutuklanmıştır.

        Belediye başkanlarımızı tutuklayarak halkın iradesine ipotek koydunuz. Söylenen her yalan yalan söyleyenlerin üzerinde yapışmaktadır. 12 Eylül’den bu güne kadar Partimizin ilk defa yöneticileri gözaltına alınmış tutuklanmıştır. Bu tutuklamaların hepsi siyasidir.

        Buradan sesleniyoruz İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun Ankara’da İl Başkanları toplantısının ardından tüm il başkanlarının kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alınması ve ardından mahkemece tutuklanması 81 İl Başkanına verilen bir gözdağıdır.

        REKLAM

        Biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Parti Meclisi Üyemizi tutukladınız partimizin en üst organına saldırdınız bunu da unutmayacağız. Bu mesajlarınızı kabul ediyoruz. Hodri Meydan…

        Güveniyorsanız kendinize kurun sandığı Bu ülkenin adalet sistemini, muhalefeti susturmak için kullananlara bir kez daha İl Başkanları olarak diyoruz ki;

        Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne mahkeme salonlarında yargılayabilirsiniz, ne de siyasi kumpaslarla durdurabilirsiniz. 23 yıldır iktidardasınız herkesi kendiniz gibi görebilirsiniz. Biz siz değiliz. Bizi kendiniz gibi görmeyin. Biz onurlu bir mücadelenin yılmayan yıldırılamayan insanlarıyız.

        Genel Başkanımızdan, İl ve İlçe Başkanlarımızdan, Milletvekillerimizden, Belediye başkanlarımızdan, tüm üyelerimize kadar Atatürk’ün kurduğu Bağımsız Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olan insanlarız.

        Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bugün 81 ilde, binlerce belediyede, milyonların yüreğinde CHP var. Bu örgüt, korkmaz! Bu örgüt, eğilmez! Bu örgüt, asla teslim olmaz! Örgütümüzü hedef alarak bir korku rejimi inşa etmeye çalışanlar, karşısında çelikten bir irade bulacaktır. Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi İktidar, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP İl Başkanları
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı