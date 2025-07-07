CHP'de 81 ilin il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde saat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya sonradan katıldı.

Toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. Toplantının ardından 81 il başkanı tarafından ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Öncelikle sınır ötesi yapılan pençe kilit operasyonunda şehit olan 12 Askerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun. 81 İl Başkanı olarak bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla yapmış olduğumuz İl Başkanları toplantısı ile ilgili sonuç bildirgesidir.

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Türkiye, tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birinden geçiyor. Seçilmiş belediye başkanlarımızın, İzmir il başkanımızın ve Parti Meclisi üyemizin birer birer gözaltına alınması ve tutuklanması adaletin veya hukukun cinayetidir. Saray iradesi ve siyasi emirlerin ürünü bu karar vicdanları yaralamıştır.

31 Mart seçimleri sonucunda partimizin 1’inci parti olmasının ardından iktidarı kaybedeceğini gören saray ve cumhur ittifakı önce belediye başkanlarımıza saldırıp ardından partimizin kurumsal kimliğine karşı bir saldırıya başladı. Bu operasyonlarla neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz: Seçimde yenemediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı sopasıyla ezmeye, örgütümüzü dağıtmaya, halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorsunuz. Fakat yanlış yere saldırdınız. Partimizin tarihi mücadelelerin tarihidir. Kurtuluş savaşı günlerinden gelen, Köklerini Kuva-i Milliye’ den alan ve bugüne kadar da ülkemizin demokrasi mücadelesinde en sert kavgaların içinden geçen partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak. Hele Saray asla teslim alamaz. Hepimizi biliyoruz herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar göz altıların hiç biri hukuki değildir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak kendilerini güvende hissediyorlar yanıldıklarını görecekler. REKLAM Genel Başkamıza soruşturma açarak Genel Başkanımızı susturacaklarını düşünüyorlar yanıldıklarını görecekler. Bizim bir görevimiz var. Bu görev Cumhuriyet Halk Partisini ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Bu görev her şeyin ve herkesin üstündedir. Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimize ve Türkiye Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız.

Herkes biliyor ki; tutuklanan tüm Belediye Başkanlarımız halkçı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini göstermişlerdir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, adaletin ve hukukun egemen olduğu insanların huzur içinde yaşadığı gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir ülkeyi kurmak için yola çıktığı ve seçimi kazanacağı için tutuklanmıştır. Belediye başkanlarımızı tutuklayarak halkın iradesine ipotek koydunuz. Söylenen her yalan yalan söyleyenlerin üzerinde yapışmaktadır. 12 Eylül’den bu güne kadar Partimizin ilk defa yöneticileri gözaltına alınmış tutuklanmıştır. Bu tutuklamaların hepsi siyasidir. Buradan sesleniyoruz İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun Ankara’da İl Başkanları toplantısının ardından tüm il başkanlarının kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alınması ve ardından mahkemece tutuklanması 81 İl Başkanına verilen bir gözdağıdır. REKLAM Biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Parti Meclisi Üyemizi tutukladınız partimizin en üst organına saldırdınız bunu da unutmayacağız. Bu mesajlarınızı kabul ediyoruz. Hodri Meydan…