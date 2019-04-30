- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sonrası CHP, 6 dakikalık bir video hazırlayarak savcılığa verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırı sonrası CHP heyeti sopa, taş atanları tespit ettikleri 6 dakikalık videoyu savcılığa verdi. Çıkan olayların ardından 9 kişi gözaltına alınmış, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakılmıştı.
CHP’Lİ ÖZKOÇ’TAN AÇIKLAMA
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk'ta vahim bir olay yaşadıklarına değinirken, bu olayla ilgili bir komisyon kurduklarını anımsattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, cenazeye geleceğini haber vermediğinin söylendiğini, bunun aksini kanıtladıklarını anlatan Özkoç, "sopa, taş yoktur" söylemlerine yönelik ise sopa, taş, kaya parçası atanları tespit ettikleri 6 dakikalık video hazırladıklarını söyledi.
Engin Özkoç, "Ölüm tehdidi yok" denildiğini ancak, "Öldürün, vurun, evi yakın" diyenlerin görüntülerini verdiklerini vurgulayarak, "Bir linç girişimi daha farklı nasıl olur? Birine yumruk atacaksın, tekme atacaksın, 'girdiği evi yakın' diyeceksin, emniyet tedbiri almayacaksın. Bu nasıl bir olaydır? Nasıl kendimizi güvencede hissedeceğiz? Ana muhalefet liderine bu yapılıyorsa, sıradan bir insan bu ülkede kendisini nasıl güvende hissedip, sokakta dolaşıp, fikrini nasıl açıkça söyleyecek?" diye sordu.
"Bu defteri bu süreç kapanana kadar kapatmıyoruz" diyen Özkoç, yasaların bir an önce uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. Özkoç, jandarmanın görevini yapmadığını savunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 550 güvenlik görevlisi, 20 jandarma istihbarat görevlisi olduğunu söylediğini hatırlattı.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bir şehit cenazesinde 20 jandarma istihbarat görevlisi ne yaptı? Herkesin anladığı gerginliği onlar anlamadı mı?İşler kötüye gidiyor, taşlar, sopalar var, insanlar yakmaktan, öldürmekten bahsediyor, üstlerine diyemediler mi? Eğer öyleyse vahim ama eğer söyleyip amirleri 'gereğini yapmayın' dediyse bu ondan da vahim." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.