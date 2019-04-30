Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sonrası CHP, 6 dakikalık bir video hazırlayarak savcılığa verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırı sonrası CHP heyeti sopa, taş atanları tespit ettikleri 6 dakikalık videoyu savcılığa verdi. Çıkan olayların ardından 9 kişi gözaltına alınmış, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakılmıştı.

CHP’Lİ ÖZKOÇ’TAN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk'ta vahim bir olay yaşadıklarına değinirken, bu olayla ilgili bir komisyon kurduklarını anımsattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, cenazeye geleceğini haber vermediğinin söylendiğini, bunun aksini kanıtladıklarını anlatan Özkoç, "sopa, taş yoktur" söylemlerine yönelik ise sopa, taş, kaya parçası atanları tespit ettikleri 6 dakikalık video hazırladıklarını söyledi.

Engin Özkoç, "Ölüm tehdidi yok" denildiğini ancak, "Öldürün, vurun, evi yakın" diyenlerin görüntülerini verdiklerini vurgulayarak, "Bir linç girişimi daha farklı nasıl olur? Birine yumruk atacaksın, tekme atacaksın, 'girdiği evi yakın' diyeceksin, emniyet tedbiri almayacaksın. Bu nasıl bir olaydır? Nasıl kendimizi güvencede hissedeceğiz? Ana muhalefet liderine bu yapılıyorsa, sıradan bir insan bu ülkede kendisini nasıl güvende hissedip, sokakta dolaşıp, fikrini nasıl açıkça söyleyecek?" diye sordu.

"Bu defteri bu süreç kapanana kadar kapatmıyoruz" diyen Özkoç, yasaların bir an önce uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. Özkoç, jandarmanın görevini yapmadığını savunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 550 güvenlik görevlisi, 20 jandarma istihbarat görevlisi olduğunu söylediğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bir şehit cenazesinde 20 jandarma istihbarat görevlisi ne yaptı? Herkesin anladığı gerginliği onlar anlamadı mı?İşler kötüye gidiyor, taşlar, sopalar var, insanlar yakmaktan, öldürmekten bahsediyor, üstlerine diyemediler mi? Eğer öyleyse vahim ama eğer söyleyip amirleri 'gereğini yapmayın' dediyse bu ondan da vahim." dedi.