CHP'den skandal tweet tepkisi!

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ABD Başkonsolosluğu'nun FETÖ firarisinin tweetini beğenmesine tepki gösterdi. Özel, "Türkiye’deki bir siyasi partiye yapılmış saygısızlık, Türkiye’ye yapılmış saygısızlıktır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel’in HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki bir siyasi partiye yapılmış saygısızlık, Türkiye’ye yapılmış saygısızlıktır. Parlamentoda grubu bulunan bir siyasi parti liderine yapılmış saygısızlığı Meclis’e yapılmış saygısızlık olarak kabul ederiz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Bir özür gelmiş ama öyle Twitter üzerinden özür dileme değil, bu konuda yetkililer; bu hatayı kim yaptı, nasıl yaptı, bunu soruşturmalı kovuşturmalı ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmelidirler. Öyle bir özür ile geçiştirilecek kadar basit bir şey değil. Sonuçta ABD gibi bir ülkenin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi hesabında hem de bir FETÖ firarisinin açıklamasının beğenilmiş olması gerçekten öyle kolay kolay bir hata oldu denilebilecek kadar basit bir mesele değildir. Biz bunu Türkiye’ye ve parlamentoya yapılmış bir saygısızlık olarak görürüz. Yaklaşımımız budur."