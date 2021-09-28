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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Elif Ağbaba hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın annesi vefat etti
AA

Alınan bilgiye göre, Ağbaba'nın, bir süredir özel hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören annesi Elif Ağbaba (88), bugün yaşamını yitirdi.

Elif Ağbaba'nın cenazesinin, yarın Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Elif Ağbaba'yı kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Elif Ağbaba'ya rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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