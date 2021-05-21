Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı doğru bulmadığını belirterek, "Biz demokrasi kültürünü savunan bir gelenekten geliyoruz. Dört parti de böyleyiz. İstişareyle yaparız, kararımızı veririz" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
0:00 / 0:00
AA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in videolu paylaşımlarıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, yeraltı dünyasıyla hiç ilgilenmediğini ve ilgisinin de olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, yeraltı dünyasının AK Parti döneminde güçlendiğini savundu.

Suç örgütlerinin palazlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir suç örgütünün arkasında siyasi güç olmazsa suç örgütleri büyüyemezler." dedi.

İzmit limanına ve Mersin'e kokain geldiğini ve bunun kimlere geldiğinin belli olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bunu bir gazetecinin bulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümetinin bulamadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bulamıyor bunu. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bulamıyor bunu. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bir gazetecinin bulduğu kişiyi bunlar bulamıyorlar. Dava bile açılmamış." diye konuştu.

"Neye bağlıyorsunuz bunu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Siyasi güç. Bütün yetkiler kimde? Süleyman Soylu'da mı? Su bile içemez Erdoğan'dan talimat almadan. Nereden alıyor talimatı? Erdoğan'dan. Dava açılmıyorsa, bir gazeteci bunu saptıyorsa bu ülkenin emniyet güçleri bunu bilmez mi? Bal gibi bilirler." yanıtını verdi.

"Süleyman Soylu'yu hedef alan iddialar sonucunda bir şey bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ne olacak ki? Olayın gerçeğine bakalım. Dava açılmadı. Birisi kalkıp o savcıya sordu mu, sen niye dava açmadın? Bürokrasi görevini yapamıyor, siyasi otorite bürokrasinin görev yapmasını engelliyor." diye konuştu.

"SONBAHARDA SEÇİM OLMASI LAZIM"

"Erken seçim olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan, erken seçim yapması lazım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda." cevabını verdi.

"Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yapmak zorundalar. Sonbaharda olması lazım." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Bir ittifakın parçası olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, kararları danışıp konuşarak aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi kültürünü savunan bir gelenekten geliyoruz. Dört parti de böyleyiz. İstişareyle yaparız, kararımızı veririz." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğünün anayasasında yazıldığı bir ülkede mafyanın "Cumhur İttifakını destekliyoruz, Kılıçdaroğlu'na karşıyız." bildirisi yayınladığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben üçüncü ortak dediğimde kızıyorlar. Bunu söyleyen ben değilim, onlar söylüyorlar zaten. Bildiri yayınlıyor mu? Yayınlıyor. Altına kapı gibi imza atıyor mu? Atıyor. Cumhur İttifakını destekliyor mu? Destekliyor. Millet İttifakını eleştiriyor mu? Eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının değişmesi ve devlet aklını bilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayının namuslu bir adam olması lazım. Milletine hesap vermesi lazım. Mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit edilen adamdan Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanının ailesiyle topluma örnek olması lazım. Bizim çıkaracağımız Cumhurbaşkanı adayının asgari bu niteliklerinin olması lazım. Bunlar olursa, bir aday bulursak elbette Cumhurbaşkanı adayı olur."

"Millet İttifakından sizin adınızın çıkma ihtimali var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onu bilmem." yanıtını verdi. "Ama kaçmam diyorsunuz.." değerlendirmesine Kılıçdaroğlu, "Elbette. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır." dedi.

"Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'HDP ye bakanlık verileceği konusunda anlaşma yapıldı. Bunun belgesi var' ifadesi vardı. Ne söylersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Getirsin belgeyi koysun. Nerede bu belge ben de merak ediyorum." yanıtını verdi.

"RÜŞVET ALDIĞINA DAİR BELGE GÖNDERİRSEN PARTİDEN ÇIKARIRIZ"

Soylu'nun "Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman bana adam gönderir, sonra da el altından gazetelere başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bu işlerle ilgili de gönderseydi ben açıklardım." dediğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kimseye el altından adam göndermem. Yalova Belediye Başkanıyla ilgili grup başkanvekilimize 'Gidin konuşun, bir haksızlık yapılıyor' dedim. Suç duyurusunda bulunan belediye başkanı. Hakkında hiç kimsenin 'Bu kişi buradan çıkar sağladı' diye ifadesi dahi yok. Ama açığa aldılar. Niye alıyorsun açığa? Eğer rüşvet aldığına dair bana bir ifade, belge, doküman gönderirsen biz zaten onu partiden çıkarırız."

"DEVLET KİNLE, ÖFKEYLE, İNTİKAM DUYGUSUYLA YÖNETİLMEZ"

"Aç çocuk başını yastığa koymayacak, ifadesi bir söylem mi yoksa bir proje mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Aile destekleri sigortası dediğimiz bir sigorta dalı üzerinde çalışıyoruz. Bütün kadrolarımız var. Yardımları insan onuruna yakışır şekilde yapacağız. Parayı göndereceğiz banka hesabına, onun yoksul ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığını sadece devlet bilecek. Komşusu bile bilmeyecek. Aylığını çekecek, alışverişini yapacak." diye konuştu.

Daha önce kullandığı "Devr-i sabık yaratmayacağız." ifadesi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet hukuk içinde yönetilir. Hukukun gereği yapılır. Bir yerde haksızlık varsa bağımsız yargı hukuk içinde yargılar." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıta yapılan zamlar sorulan Kılıçdaroğlu, bunun ekmekten dolmuş fiyatlarına her alana yansıyacağını ve faturasını halkın ödeyeceğini söyledi.

128 milyar dolar tartışmaları hatırlatılan Kılıçdaroğlu, bu paranın vatandaşın alın teri, birikimi ve vergilerinin toplanıp Merkez Bankasının kasasına dolar olarak konulan para olduğunu, kamu bankaları aracılığıyla birilerine büyük avantajlarla satılan bu paraya ilişkin sordukları soruların cevabını alamadıklarını, verilen cevapların hepsinin yanlış olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın liderleri bir programda buluşur mu?" sorusuna "Benden yana bir sorun yok.", "İttifak adayı Cumhurbaşkanı seçilirse Beştepe'de mi oturacak?" sorusuna da "Hayır." cevaplarını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesise saldırı girişimi
GÜNDEMBatman ve Şırnak'ta askeri tesise saldırı girişimi
Elazığ Sivrice'de 3,8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMElazığ Sivrice'de 3,8'lik deprem
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
GÜNDEMCuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs 2021...
SON DAKİKA! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Habertürk TV'ye özel flaş açıklamalar
GÜNDEMSP Lideri Karamollaoğlu Habertürk TV'de soruları ...
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
GÜNDEMKarnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
Gençlerin oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü
GÜNDEMGençlerin oyunu ölümlü bitti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın Cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs için Kuran-ı Kerim okunacak
GÜNDEMErbaş: Yarın bütün camilerde Kudüs için Kuran-ı Kerim ...
2021 2022 okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı mı? 2021-2022 okulların açılış tarihi...
GÜNDEM2021-2022 okulların açılış tarihi! MEB...
Arife Nur Sarıoğlu platonik aşkın kurbanı oldu
GÜNDEMGenç öğretmen platonik aşkın kurbanı
SON DAKİKA HABERLERİ! Suriye'de hayatı kabusa döndü! 10 yıl sonra gelen özgürlük
GÜNDEMSuriye'de hayatı kabusa döndü! 10 yıl sonra gelen ...