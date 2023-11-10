CHP Genel Başkanı Özel: Anayasaya kafa tutmak darbe girişimidir

TBMM Genel Kurulu'nda nöbet tutmaya başlayan CHP'li milletvekillerine destek vermek üzere Meclis'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Genel Kurul salonunda eyleme katıldı, daha sonra ise basın toplantısı düzenledi. Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili tutuklu Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen hala cezaevinde olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilmiştir. Anayasamızda; Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için, yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğu kesin olduğu yazdığı halde, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi kararına, dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır" dedi.

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"ANAYASAYA KAFA TUTMAK ANAYASAL SUÇTUR" Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı ve AK Parti içindeki bir ekip, MHP'den aldıkları cesaretle anayasaya kafa tutuyor. Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur. Anayasaya kafa tutmak darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Hepimizi bir arada tutan anayasayı yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz? Bu anlamda biz dün buna itiraz ettik. Bu kalkışmaya direneceğimizi söyledik ve kapalı grup toplantımızda bir dizi karar aldık. İlki Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tu. Numan Kurtulmuş'la aramızda yapıcı bir konuşma geçti. Cümlelerini aynı aktarmak doğru olmaz ama Sayın Kurtulmuş da yaşanan bu durumdan hiç memnun değildi. Ben kendisine, Meclis'in saldırı altına olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz'daki gibi. 15 Temmuz'dakiler tankla tüfekle anayasası askıya almaya kalkıyorlardı, yargıdakiler de kalemle, imzayla, kararla yapmaya çalışıyorlar bunu. 'Bu konuda bir danışma kurulu talebim var' dedim. Sayın Kurtulmuş bir Filistin heyetinin olduğunu, heyeti uğurladıktan sonra bunu yapabileceğini, işin akşamüstüne doğru yapılmasında bir mahsur görüp görmediğimi sordu sadece. Ben, 'Bir mahsur görmem, önemli olan siz başkanlık edin ki ben CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak ben de geleyim' dedim. 'Böylelikle diğer partilerin de bu düzeyde katılımı sağlanabilir' dedik. Sonradan da gördük ki pek çok grup, başkan düzeyinde katılıyor. Ancak saat 17.00'de yapılması öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini, sonradan da vazgeçildiğini öğrendik. Sayın Grup Başkanvekilimiz kendisiyle yaptığı görüşmede de Numan Bey 'Bu seferlik beni mazur görsünler' diye bir ifade kullanmış. Gün boyunca ne oldu da Numan Bey, Danışma Kurulu'nu, partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını davet ediyorken bundan geri durdu. Ben Numan Bey'e hiç yakıştırmam, hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yaşamaya tahakkümüyle ilgili bir girişim oldu. Böyle anlaşılıyor, değilse bunun düzeltilmesi lazım. Ben Numan Bey'den bu konuda bir şeyler duymak isterim. Bütün Türkiye duymak ister."

MİLLETVEKİLLERİNDEN ADALET NÖBETİNE DESTEK DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özel, eylem planlarının ikinci safhasının TBMM Genel Kurulu'nda, konu ile ilgili genel görüşme talebi olduğunu hatırlatarak, "Bizim dün akşam aldığımız kararlardan üçüncüsü Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemiydi. Arkadaşlarımız o eyleme geçtiler. Ben de geldim. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve milletvekilleri, Demokrat Parti milletvekilleri, HDP'den 10 milletvekili, Sayın Grup Başkan Vekilleri, Sayın Meclis Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, eylemimizi ziyaret ettiler, desteklerini açıkladılar ve ayrıldılar. Her bir destek son derece kıymetli. Bu aşamadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Genel Kurul'da nöbetçi milletvekillerini bırakarak bu eylemi aralıksız sürdürecek. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve anayasaya sahip çıkan eylemlerini görmeye devam edeceksiniz" dedi. Özel ayrıca, eylemlerine destek veren partilere de teşekkür etti. Öte yandan; Adalet Nöbetindeki 20 CHP'li milletvekilini; TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP milletvekilleri, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ziyaret ederek destek verdi.