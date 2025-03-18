TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü... Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının 110'uncu yılını kutluyoruz. Çanakkale bir büyük ayağa kalkışın, direnişin, vatan sevgisinin ve cesaretin milletimize vasiyet edildiği bir zaferdir; günümüz kutlu olsun. Bu akşam iftarda gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte olacağız. Onlar bizim çok değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz üzerine çalışmalar yaptık. Buradan bir kez daha bütün parti gruplarına 18 kanun teklifinde bulunduk bu kanuni düzenlemeler bütününü hayata geçirmek için desteklerini istiyoruz.

REKLAM

"53 GÜNDÜR KARTALKAYA'NIN RAPORU YOK"

Kartalkaya'daki sorumlulukları 3 gün içinde bilirkişilerden rapor etmelerini istediler. Gece gündüz çalışıp raporu verecekken kabul etmediler. Çünkü raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu söylediler. Bunu çıkar, Bolu Belediyesi'ni suçla dediler. Onlar da burası belediyenin sınırları içinde değil ki dediler. Bunun üzerine azil talebinde bulunun o zaman dediler. Bütün aileleri ziyaret ediyoruz, aileler raporu da biliyor, o rapora korsan diyenleri de biliyor. 53 gündür yeni bir rapor yok ve biz bunu takip edeceğiz unutturmamaya devam edeceğiz.

İliç'in olacağı da belliydi. Kapasite artışının faciaya yol açacağı uyarısı yapılmıştı. Belgede kimin imzası vardı. Raporda Murat Kurum'un imzası vardı. Sonra uygun bilirkişi heyetinden sorumluluğu yoktur yazısı geldi. Dün İliç davası vardı bir tek kamu görevlisi yargılanmadı.

"GAZZE'DE 50 BİN ŞEHİT VAR"

İsrail'in saldırılarında 20 bini çocuk 50 bin kişi hayatını kaybetti. 50 bin şehit var. Ateşkes ile bir umutlanmıştık ama sonra ateşkes bozuldu. Buraya gelirken katliamda ölenlerin sayısı 404'e ulaştı. Gerekçe, bütün rehineleri teslim etmediler. İki, ABD Filistinlileri bölgeden çıkaracak oraya çok güzel oteller yapacaklar. Alman Cumhurbaşkanı bunu duyunca 'tehcir' dedi. Yanındaki Erdoğan tek kelime ağzını açmadı. Bana ne zaman 'one minute' demiş onları anlatıyor. Nihayet Trump ile telefonda görüştü.

Hepimiz bekliyoruz ki İsrail'e karşı net bir duruş bir meydan okuma bekliyoruz. Ne bağımsız Filistin var ne başka bir şey. Açıklamaya bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Bu taraf ABD'den görüşmeyle ilgili açıklamada bulunmamayı rica etmiş. Soruyorum Trump'a ne dedin ve ne cevabı aldın? Trump'tan randevu almak için burada iktidarda kalabilmek için Filistin davasını satıyorsa Erdoğan, yazıklar olsun.

"4 BİN TL OLACAKSA BİZ YOKUZ" Bayram ikramiyesini 2015'te CHP söyledi ve birkaç yıl kulağının üzerine yattıktan sonra vermeye başladılar. O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz. 3 bini 4 bin yapacaksa biz o işte yokuz kardeşim. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. 4 bin TL 6 kilo bayram şekeri alıyor şu an. 2018'deki 1000 TL, 25 kilo bayram şekeri alıyordu. 19 kilo bayram şekeri kayboldu. 4 bin TL müjde değil, emekliye hakarettir. Anketleri soruyorsunuz ya, anketlerde CHP yine Türkiye'nin birinci partisi. Erdoğan kendi seçmeninin yüzde 80'i anketlerde ziyaretlerin aileler arası iftarların azaldığını söylüyor bu anketi gör Erdoğan. Partimiz tarihsel bir tutarlılık içindedir Kürt sorununu kabul ediyoruz. Bunun demokratikleşerek aşılacağını biliyoruz. İş birli, el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini söylüyoruz. İktidarın küçük ortağı olur olmaz yere bize ateş ederek, algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Eskiden CHP'ye DEM Parti ile nasıl el sıkışırsın, nasıl bayramlaşırsın diyorlardı. Tutarsızlıklarını onların yüzüne vurmak değil, CHP'nin tutarlılığının gururunu yaşıyoruz biz. Bize MHP kurmayları soruyorlar, 'Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız?' CHP terör sorunu ile Kürt sorunu arasına çizgi koyma konusunda Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız, terörün bitmesini istiyoruz. Ama biz mafya terörüne de her türlü teröre de karşıyız. Siz mafya terörüne karşı mısınız? Var mısınız Türkiye'deki tahsilat, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımaya var mısınız? Ankara'nın göbeğinde uyuşturucudan tetikçi tutup cumadan çıkan Sinan Ateş'i vurdular. Var mısınız terörün de mafyanın da kökü kazınsın. Bayrampaşa Belediyesi, 1.6 milyon TL'lik alım yapıyor onların döneminde. Şirketin adresi belediyede görünüyor. Naylon fatura kesiyorlar. Bu para, olmayan bir şirkete ödeniyor. Aralık 2024'te bu dosya savcılığa teslim ediliyor ama bu dosyanın kapağı hiç açılmıyor. Neden o dönemin belediye başkanını ifade için davet etmiyorsun. Neden sabah şafak vakti operasyon yapmıyorsun?