CHP ile İYİ Parti arasında HDP gerilimi! Kılıçdaroğlu'nun sözleri tansiyonu düşürür mü? 0:00 / 0:00

CHP’li Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" sözlerine İYİ Parti’den sert tepki gelirken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu "Yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması” dedi.

Peki Kılıçdaroğlu’nun sözleri yükselen gerilimi düşürdü mü? İYİ Parti’den gelen bu tepkiler ne anlama geliyor…

"TEPKİLER BİREYSEL DEĞİL PARTİ GÖRÜŞÜ"

CHP’li Gürsel Tekin katıldığı bir TV programında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, TBMM’de HDP’li bir Meclis Başkanvekili bulunduğunu hatırlatarak yanıt vermiş. "HDP’li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Tekin’in bu sözlerine İYİ Parti’den peş peşe tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Tekin’e tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da tepki içeren bu mesajları retweet yaparak paylaştı.

İYİ Parti “HDP’ye bakanlık verilebilir” görüşünden duyduğu rahatsızlığı partinin önde gelen isimlerinin mesajlarıyla ortaya koymuş oldu.

Konuştuğum İYİ Partili bir yönetici "Arkadaşlar tepkilerini dile getirdi. Bizim görüşümüz bu tweetler üzerinden ortaya konuldu. Bu ifadeler aynı zamanda partinin de düşüncesi haline geldi” değerlendirmesini yaptı. İYİ Partili yöneticinin sözlerinden, Gürsel Tekin’e yönelik tepki mesajlarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bilgisi dahilinde paylaşıldığı izlenimini de edindim.

"YOK BÖYLE BİR ŞEY"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir TV programında Gürsel Tekin’in sözleriyle ilgili olarak "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız.. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ TANSİYONU DÜŞÜRDÜ MÜ?

Konuştuğum İYİ Partili yöneticiden bu soruya şu yanıtı aldım:

"Kemal Bey HDP’ye bakanlık verilmesi gibi bir durumun olmadığını ifade etti. Gürsel Tekin de ilkesel olarak, kendi görüşünü dile getirmiş oluyor. Bu tip söylemler bizi ve tabanımızı rahatsız ediyor. Bu tip şeyler olabilir, ama esası bozmaz. CHP ile ilişkimizi ,diyaloğumuzu bozacak bir şey değil. Bizi rahatsız eden böyle söylemlere tepki vermemiz doğal."

İYİ PARTİ’DEN CHP’YE HASSASİYET HATIRLATMASI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Yok öyle bir şey” demesinin ardından İYİ Parti kurmaylarını aradım. Koray Aydın, Uğur Poyraz , Müsavat Dervişoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu’na, iki parti arasındaki “HDP geriliminin” aşılıp aşılmadığını sordum. İYİ Parti kurmayları HABERTÜRK’E şunları söyledi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KORAY AYDIN: Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir seçime gidiyoruz. Biz bunu kader seçimi ve Türkiye’nin meselesi olarak görüyoruz. Herkesin bu sorumlulukla hareket etmesi ve söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bir sözün nasıl kullanıldığını görüyoruz. Bu tip ifadeler iktidara yarıyor. 6’lı masanın görüşü gibi yansıtılan bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. İleriye dönük problemlerin ortadan kaldırılması için herkes dikkatli davranmalı ve hassas olmalı. Aykırı seslerin önlenmesi için biz tepkimizi ortaya koyduk.

İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ UĞUR POYRAZ: Bu tür konularda bizim temel bir duruşumuz var. Bizim siyaset kültürümüz istişareye dayanıyor. İYİ Parti fevri çıkışlar üzerinden götürülen bir parti değil. Eğer CHP ile iş birliği içindeysek biz bu iş birliğine asgari nezaketi gösteriyoruz. Dolayısıyla iş birliği içinde olan partiler birbirlerinin ilkelerini, hassasiyetlerini göz etmeliler. Bu parti yöneticileri, milletvekilleri, il başkanları, teşkilat yöneticilerini de kapsıyor, herkes için geçerli. Bu noktada hepimizin sorumlulukları var

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra bizim açımızdan bağlayıcı olan Kemal Bey’in ‘öyle bir şey yok’ demesidir. Siyasetçi ne söyleyeceğini ne söylemeyeceğini bilecek. Özen gösterilmesi lazım.

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU: 6’lı masada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefi doğrultusunda bir şuur beraberliği var. İttifak içinde HDP yok. HDP varmış gibi algılanabilecek açıklamalar dikkatsiz ve özensiz ifadeler. CHP’li arkadaşlar dikkatli konuşmalı. Konuşurken ittifakın gerektirdiği asgari nezakete uygun davranmalılar. HDP’nin olduğu yerde İYİ Parti yoktur. Kırmızı çizgimiz terör ve teröre müsamaha. Biz bu hassasiyetlerimizi hatırlatıyoruz.