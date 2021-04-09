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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM / DHA

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın" açıklamasını yaptı.

KEMAL GÜLHAN KİMDİR?

1969 Bayburt doğumlu olan Kemal Gülhan Mersin Üniversitesi işletme önlisansı yaptı.

1999 yılında kurduğu inşaat firmasında çalışmalarını sürdüren Gülhan, evli ve Ulaş ve Barış adında iki çocuk babasıydı.

15 Ocak 2003 yılından itibaren CHP parti üyesi olan Kemal Gülhan, Üsküdar ilçe yöneticiliği, ilçe saymanlığı, ilçe sekreterliği, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı ve kayyum atama görevlerinde bulundu. 2018-2020 döneminde STK’lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Mahalle, ilçe ve il delegeliği görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde 1. Bölge koordinasyonu, STK ve İl sandık güvenliği komisyonlarında görev aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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