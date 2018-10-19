CHP'de aday adaylığı için başvuru süresi bugün doluyor

CHP'de aday adaylığı için başvuru süresi bugün sona ererken, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, yeniden aday adayı oldu.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'a başvuru dosyasını sunan Taşdelen, "Halkımızın bize olan güvenin, bizim halkımıza olan sevgimizin yeni dönemde yeni başarılar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum." dedi.

Çankaya'ya gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Taşdelen, "Bugünden sonra da aynı kararlılıkla, hiç durmadan, yorulmadan, yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başvuru sonrası yazılı bir açıklama yapan Taşdelen, 'Partimiz CHP'nin, sosyal politika alanında dillendirdiği, vaat ettiği bölüşümcü ve yoksulları destekleyici politikaların geniş kitleler halinde inandırıcı ve güvenilir bulunması, yerel yönetimler alanında bu tür politikaları örnek nitelikte hayata geçirmesiyle doğrudan bağlantılıdır.

Sosyal demokrasi, rant ekonomisi yerine üretimci ekonomiyi, bireysel çıkar yerine kamu çıkarını, gelir dağılımı eşitsizliği yerine adaletli bölüşümü savunan, yoksullar başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini önceleyen bir politik hattın adıdır. Bu politikayı elbette iktidar olduğu zamanlarda ve yerlerde somutlayabilecektir. Bugün bu açıdan bu anlayışı uygulama/somutlama sorumluluğu biz yerel yöneticilerdedir' dedi.

CHP'de aday adaylığı başvurusu kamu görevlileri hariç bugün mesai bitiminde sona eriyor.

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