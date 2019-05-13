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YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine ilişkin, "Zaten farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendini reddeden bir kurum. Sandık aynı sandık seçmenler aynı seçmen. YSK, 'kabul ediyorum bu zarflardan çıkan oyları ama birini kabul etmiyorum İstanbul büyükşehir belediye oylarını.' Bunu kabul etmiyorum diyor niçin? Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar biz İstanbul'da seçimi alacağız" diye konuştu

Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve YSK'nın İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine ilişkin kararını da şöyle değerlendirdi; 

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bütün dünyada olaylar olduğunda siyaset insanların bir araya gelip konuşmaları, çıkış yolu aramalarından doğal bir şey yoktur. Sayın genel başkanı ziyaret ettim. Türkiye'nin iç dış sıkıntıları, son dönemde yaşadığımız gazetecilere şiddeti karşılıklı paylaştık. Son olarak ölümle karşı karşıya kalan, sopalarla saldırılan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi. Ona da acil şifa diliyoruz. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur.

 

"İMAMOĞLU'NU DÜN DESTEKLEMİŞTİK BUGÜN DE DESTEKLİYORUZ"

MERAL AKŞENER: Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye'yi ve Türkiye'den dünyaya bakış, dünyadan Türkiye'ye bakışı konuştuk. Adalet, hukuk ve demokrasiyi konuştuk. Ve tabii İstanbul'da seçim yenilenmesi var. Biz İYİ Parti olarak görüşlerimizi ifade ettik. İstanbul'da adayımız yoktu ve gene olmayacak. Dolayısıyla sayın Ekrem İmamoğlu'nu dün desteklemiştik bugün de destekliyoruz. Seçimi inşallah açık ara herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek bir sonuçla kazanma yönünde bir çalışma yapacağız. sayın Kılıçdaroğlu önemli bir söz söyledi, liderler arasında görüş alışverişi lazım geldiğinde. Burada Cumhur İttifakı'nın küçük ortağına seslenmek istiyorum. Arada bir araya gelin de hatlar karışmasın.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

KILIÇDAROĞLU: Kendisini reddeden bir kurumdan kendisini farklı bir karar beklemek mümkün değil. Sandık aynı, seçmenler aynı. Geliyorlar oy kullanıyorlar. 4 pusulayı da aynı zarfa koyuyorlar. YSK diyor ki, "birisini doğru kabul etmiyorum" diyor. Niçin? Burada yanlış yapıldı diyor, neye göre, hangi gerekçeye göre. Bırakın hukuk fakültesini bitirmiş bir yargıcı, ilkokuldan mezun olan, hatta hiç okuma yazması olmayan sağduyu sahibi olan bir vatandaşa sorsanız burada bir sakatlık var, der. YSK'da 7'li bir çete var. Bunlar talimatla iş yapıp, talimatlarla karar veriyorlar. Ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmemeli. Neyi yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar İstanbul'da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun sağduyusuna, vicdanına güveniyorum. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra CHP'nin değil 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır.Bu kadar haksızlık karşısında hiç kimse susamaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Nasıl çalışma yapacağımızı sayın genel başkanla konuştuk. İzin verirseniz kendi aramızda netleştirmiş oluruz.

"BAHÇELİ'NİN BİR SONRAKİ ADIMI 'SAYIN ÖCALAN' OLACAKTIR"

MERAL AKŞENER: Dervişin fikri neyse zikri oymuş. Biz milli iradeden bahsediyoruz, arkadaşlar çalmadan bahsediyor. Uzmanlık alanı olduğu için böyle bir propaganda yapıyorlar, ilginç. Sayın Bahçeli ilginç bir savunma içerisinde. Yıllarca 'bebek katili' dediği terörist başına birdenbire Öcalan demeye başladı. Öyle sanıyorum ki bundan sonra 'sayın Öcalan' olacak. Öyle zannediyorum ki değerlendireceğine inanıyorum. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Temel Karamollaoğlu ile bize 'PKK'lı dediler. Hatta Kandil'le sözleşme imzaladığımız iftirası atıldı. Bugün görülüyor ki, Kandil'le kim ahbap? Yeni bir açılımın yeni bir açılımın gündeme getirildiğini bizatihi sayın Bahçeli'nin diliyle ortaya konulduğunu şaşkınlık ve hayretle görmüş durumdayız.

"SEVGİLİ ERDOĞAN'A AÇIK ÇAĞRI YAPIYORUM"


KILIÇDAROĞLU: 280 bin kişiyi Erdoğan İstanbul'da sandıklarda görevlendirdi. 'Elimizde görüntüler var' diyor. Şimdi o görüntünün hırsızını merak ediyorum. Kim hırsızlık yapmış, görelim bakalım. Bir hırsızlık var ortada, milli irade hırsızlığı yapılmıştır. Kapalı kapılar ardında YSK'da yapılmıştır. Milli iradeye darbe söz konusudur. İstanbulluların milli iradesi çalınmıştır. Sevgili Erdoğan'a açık çağrıda bulunuyorum, oyların çalındığı görüntüler var dediniz, ben de 82 milyon da merak ediyor. Eğer varsa hırsızlık şapka çıkaracağım. Yoksa seni halka emanet ediyorum.

 

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