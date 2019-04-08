CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başbaşa görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

CHP liderinin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin bir an önce seçim atmosterinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Çok ciddi sorunlarımız var ve Türkiye'nin bu seçim sürecinden çıkması lazım. 31 Mart'ta bir seçim yaptık. Aradan 8 gün geçti. 8'inci gündeyiz ama hala yerel seçimlere ilişkin tartışmalar devam ediyor. YSK, bu konuda düşüncelerini hayata geçirecek. YSK, kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. Kanunlara uymak zorundadır, geçmişteki kararlarına uymak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik hiçbir itirazımız olmadı. İtiraz hukuk içinde olursa, yasalar bu kuralı hayatı geçirebilirse hiçbir sorunumuz yok.