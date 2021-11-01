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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve LPG zamlarına tepki göstererek, "Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar" dedi

Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve LPG fiyatlarına yapılan zamlara tepki göstererek, "Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve LPG fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.

"Zamlar durmuyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" dedi.

CHP lideri, "Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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