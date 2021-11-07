Kılıçdaroğlu ve Akşener maratona katıldı 0:00 / 0:00

AA

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi.

Maratona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı üzerinde başlayan maratonun paten, tekerlekli sandalye, 42K elit atlet, 42K, 15K yarış startlarını veren Kılıçdaroğlu ve Akşener, Altunizade'ye geçerek 20 bin İstanbullunun katıldığı halk koşusunu başlattı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener de beraberindekilerle halk koşusuna katılarak, 8 kilometrelik parkuru tamamladı. İki lider, zaman zaman İstanbul manzarası eşliğinde günün anısına fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, yürüyüş sırasında kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşuya katılanlar, fırsat buldukça İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını ölümsüzleştirdi.

Renkli peruklar, ilginç giysilerle de maratona katılanlar olurken, kimi vatandaşlar çocuklarını bebek arabalarında taşıyarak koşu temposuna ayak uydurmaya çalıştı.

Yardım ve çevre dernekleri de maratonun katılımcıları arasında yer aldı.