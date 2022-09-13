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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan “söylemlere dikkat” uyarısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan “söylemlere dikkat” uyarısı
Kılıçdaroğlu’ndan “söylemlere dikkat” uyarısı
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CHP'li Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” sözleri üzerine başlayan tartışma sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’da yaptığı öğrenildi.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP Lideri Ankara’daki kurmaylarını toplantıya çağırdı. Geçen hafta yoğun program nedeniyle pazartesi günü MYK yapılamadığı Ankara'da bulunan genel başkan yardımcıları genel merkeze çağırıldı. MYK üyeleri ile akşam üstü toplantı gerçekleştirildi.

Ülke meselelerinin ele alındığı MYK'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten CHP lideri, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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