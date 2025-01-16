CHP lideri Özel'den Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla belediye binasını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Özel, Beşiktaş Belediyesi binası önünde açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BEŞİKTAŞ HİZMETİ KİMDEN ALACAĞINA KARAR VERMİŞTİR"

"Beşiktaş Belediyesi'nde 31 belediye meclis üyeliği vardır. 31 üyenin 31'ini de CHP'ye Rıza Akpolat'ın ekibine verdiler. Buradan bütün Türkiye'ye CHP dışında başka partileri tercih etmiş değerli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diğer siyasi partilerin yöneticilerine sesleniyorum. Bir ilçede 31 belediye meclisinin hepsi bir partiye verildiyse orada karar tamdır. Demiş ki Beşiktaş düşündüm taşındım kararımı verdim Beşiktaş hizmeti kimden alacağına karar vermiştir. Şimdi ise yargı oyunlarıyla Beşiktaş Belediyesi'ne girmeye çalışıyorlar.

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"İTİBAR SUİKASTI YAPMAK TÜKENMİŞLİĞİN ESERİDİR"

Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir. Türk milleti der ki kim kazandıysa o yönetecek. Bugün Rıza Akpolat'a verilen vazifeyi gücü inkar edersek peki Cumhurbaşkanı'na sana verilen desteği de yok sayıyoruz derlerse bu ülkenin sonu ne olur? Millete inanmak millete güvenmek darbe günü bile muhalefette olsanız seçilmişlerin yanında yer almanız demektir. Biz böyle bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı bütün millet şahittir ki Erdoğan da şahitlerin en başındadır ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında olduk.

Şimdi eline yetki verilen başsavcının talimatlandırılmasıyla İstanbul'u karıştırmak teker teker itibarsızlaştırma operasyonu yapmak bu ülkede hiç kimseye faydası olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'a da fayda getirmeyecektir, huzur getirmeyecektir."