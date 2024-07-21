CHP lideri Özel'den emekli maaşı açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu'ndaki Emekli Evi'nde konuştu.

Özel, göreve geldiklerinden itibaren emeklilerle ilgili projelere ağırlıklar verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi rahat edecekleri günler geldiğinde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında, onlara sahip çıkması gereken devlet, onları bu krizle baş başa bırakıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük asgari ücreti, 1,5 asgari ücret olarak uygulasalar, bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor. Bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira. İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı. İstanbul'da bir emekli en az ne kadara geçinebilir, rahat ekmek, keyif sürmek gibi değil. Aç kalmamak ve sokakta kalmamak için 25 bin lira hesabını onlar da bulmuş. Ama AK Parti geldi, 'Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim.' dedi, geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret. 26 bin lira olacakken 12 bin 500 lira noktasına geldi."