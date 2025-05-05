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        Haberler Gündem 3. Sayfa CHP lideri Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel'e saldırmıştı... Gözaltı süresi uzatıldı!

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi nedeniyle 1 gün uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:17
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        Gözaltı süresi uzatıldı!
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

        SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENMİŞTİ

        CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

        Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

        2020'DE ŞARTLI TAHLİYEDEN ÇIKTI

        Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı Mutlu (15) ve oğlu Barış Tengioğlu'nu (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

        "ÖRGÜT BAĞLANTISINA RASTLANMADI"

        Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

        "GÖZALTI BİR GÜN DAHA UZATILDI"

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

        GAYRETTEPE'DE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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